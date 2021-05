Bloqueo a línea férrea de Cerrejón  impide entregas internacionales

Se completan 15 días de bloqueo a la línea férrea de Cerrejón por parte de unos 200 extrabajadores que exigen ser reintegrados sin que exista avances.



Esta protesta en la Guajira tiene en aprietos a la multinacional, generado por el represamiento del carbón y la falta de espacio para su almacenamiento en la mina.



A esto se suma, el incumplimiento a clientes internacionales, ya que imposibilita el transporte diario de unos cinco a siete trenes cargados con el mineral desde la mina ubicada en Albania, hasta Puerto Bolívar, en la Alta Guajira.

(Además: William Dau impone medida 'mockusiana' para confinamiento en Cartagena)



Cuatro embarcaciones se encuentran fondeadas en Puerto Bolívar, a la espera del despacho del mineral.



Cada día que pasa genera el pago de multas por la demora y el riesgo de perder el cliente, como ya sucedió con uno de ellos, que zarpó hacia otro puerto.



Pese a la intermediación durante el pasado puente festivo de la viceministra de Minas, funcionarios del ministerio del Trabajo, gobernación, las alcaldías de Barrancas y Albania, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, no se logró el levantamiento del bloqueo.



Este miércoles, un inspector de policía de Albania y un miembro de la policía realizaron una inspección ocular en el punto de bloqueo, propiciando un nuevo acercamiento entre las partes, lo que permitió que los extrabajadores pudieran entregar una propuesta que será analizada por la carbonera.



La empresa se comprometió en abrir un espacio de escucha activa a las diferentes manifestaciones e inquietudes de los protestantes, siempre que se accedieran al levantamiento del bloqueo.



(Vale la pena leer: Piden policía aduanera para golpear contrabando en costas de Córdoba)

Tenemos cuatro buques fondeados que no hemos podido cargar a pesar que estamos dispuestos a trabajar. Pido a las autoridades que nos ayuden frente a esta situación FACEBOOK

TWITTER

Esta protesta ha generado además fricciones entre Cerrejón y su sindicato mayoritario de Sintracarbón, por el “respaldo las medidas de hecho que claramente perjudican a miles de trabajadores, incluyendo a un gran número de sus afiliados”, argumenta la carbonera.



A lo que Sintracarbón, les respondió que “siempre hemos apoyado de frente y sin ambages a todas las luchas sociales de nuestra comunidad y, obviamente, mucho más si se trata de nuestros afiliados, hoy despedidos sin justificación, que en este momento solo están ejerciendo el derecho constitucional a la protesta”.

Por su parte, varios trabajadores de la multinacional han manifestado su preocupación por la parálisis, entre ellos Robinson Herrera, quien labora en Puerto Bolívar y manifiesta que no han podido ejercer su labor porque no hay carbón.



“Tenemos cuatro buques fondeados que no hemos podido cargar a pesar que estamos dispuestos a trabajar. Pido a las autoridades que nos ayuden frente a esta situación, afectar a Cerrejón es afectarnos a más de nueve mil trabajadores que hacemos parte de esta gran empresa”, indicó Herrera.



Los 226 trabajadores fueron despedidos el pasado 23 de febrero, tras la implementación de un plan de transformación de la compañía para garantizar su sostenibilidad.



(Le puede interesar: Abren licitación para recuperación de la ciénaga de Mallorquín)

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

Más noticias en Colombia

Partido por la paz entre policías e indígenas en la vía Panamericana

Alcaldía reduce aportes para matrículas en Unimagdalena