Se completan 10 días de bloqueo a la línea férrea de Cerrejón, a la altura del kilómetro 4, por parte de 176 extrabajadores de la multinacional, autodenominados F-23, quienes pretenden ser reintegrados.



Lo que impide el transporte de carbón desde la mina localizada en Albania hasta Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, para su exportación.



Asimismo, está paralizado el transporte de combustible e insumos necesario para la actividad minera que son importados por Cerrejón y que ingresan por Puerto Bolívar, generando desabastecimiento en el complejo minero.

Fueron 226 trabajadores desvinculados

desde el 23 de febrero de 2021

¿Quiénes son y por qué protestan los extrabajadores de Cerrejón? Foto: Archivo particular

Estas personas están exigiendo con vías de hecho ser reintegrados de manera inmediata, con salario retroactivo desde que salieron de la empresa, o una indemnización mayor

“Cerrejón desvinculó a compañeros con estabilidad reforzada, ley María y con patologías y no nos arregló en la forma en la que tiene que arreglarnos. No ha escuchado nuestro llamado, por eso decidimos tomarnos las vías de hecho. Somos de la región y merecemos trabajar en esta empresa”, indicó Ramón Redondo, vocero del grupo.



La carbonera advirtió que, de prologarse esta situación se está amenazando la estabilidad laboral de más de 11.000 personas, entre trabajadores directos y contratistas.



Este martes, hubo un primer acercamiento, pero no hubo acuerdo, para este viernes está programado una nueva mesa de diálogo con funcionarios del ministerio del Trabajo procedentes de Bogotá.



“Estas personas están exigiendo con vías de hecho ser reintegrados de manera inmediata, con salario retroactivo desde que salieron de la empresa, o una indemnización mayor a lo establecido en la Ley y a los beneficios extraordinarios que ofreció la empresa a la terminación de los contratos de trabajo”, indicó Cerrejón en un comunicado.

Bloqueos suponen una pérdida diaria para el Estado colombiano de más de 22.000 millones de pesos

La empresa se comprometió en abrir un espacio de escucha activa a las diferentes manifestaciones e inquietudes de los protestantes, siempre que se accedieran al levantamiento del bloqueo. Foto: Cerrejón

Hemos decidido manifestarnos en defensa de nuestro derecho al trabajo, pedimos a las autoridades que nos permitan seguir trabajando y generando bienestar para nuestras familias

Explicó además que, no aceptaron un plan de retiro voluntario superior a la indemnización legal, ni las diferentes alternativas que ha presentado la compañía, “están recurriendo a este tipo de acciones para exigir que a ellos se les entreguen más beneficios”.



Luis Eduardo Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón, hizo un llamado a las autoridades a dar su apoyo para que se puedan llevar a cabo diálogos sin vías de hecho.



Según cálculos de la multinacional estos bloqueos suponen una pérdida diaria para el Estado colombiano de más de 22.000 millones de pesos, en concepto de impuesto sobre la renta, una cifra que se incrementará si se detiene la producción de carbón.

Esperan cumplimiento de acuerdos

están recurriendo a este tipo de acciones para exigir que a ellos se les entreguen más beneficios

En total fueron 226 trabajadores desvinculados el 23 de febrero de 2021, tras el anuncio de la carbonera de las terminaciones de contrato de trabajo por temas de transformación, para asegurar la sostenibilidad de la compañía.



La respuesta del grupo F23 fueron varios bloqueos a la línea férrea en protesta, uno de ellos duró 27 días, lo que hizo que por primera vez Cerrejón declarara una parálisis por fuerza mayor ante la falta de combustible, la cual duró cinco días.



Luego de una escalada de protestas la compañía logró acuerdo con 50 de ellos, ofreciéndoles un paquete de retiro que incluía un valor adicional a la indemnización legal, para soportar financieramente a los extrabajadores más allá de lo que establece la Ley.



Sin embargo, voceros del grupo de los 50, aseguran que este acuerdo no se ha cumplido, por lo han anunciado que esperan esta semana, si no les definen se unirán al grupo F-23 que protagonizan el bloqueo en la línea férrea.



Empleados de Cerrejón hacen plantón para pedir no más bloqueos



Los más de 11 mil trabajadores y contratistas de Cerrejón se encuentran preocupados ante el riesgo de quedar cesantes, por lo que protagonizaron este miércoles un plantón desde sus puestos de trabajo.



“Hemos decidido manifestarnos en defensa de nuestro derecho al trabajo, pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y nos permitan seguir trabajando y generando bienestar para nuestras familias”, indicaron en un comunicado.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha