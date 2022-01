Ocho días completó la zona turística de San Bernardo del Viento (Córdoba) sin el servicio de agua potable, lo que obligó a las comunidades a bloquear la vía que lleva hasta el área de balnearios, al igual que al sector de Moñitos.



Por estos días por ser temporada alta, los hoteles y cabañas permanece al 100 por ciento de turistas, pero ante la falta de agua potable no pueden ofrecer un óptimo servicio.



La Yé, en el sector del muelle turístico,

es una de los más abandonadas

Hay sectores que no reciben el agua desde el 1 de diciembre, toca comprar el líquido a los carrotanques y quiénes tienen recursos les toca construir pozos artesanales, agua no apta para el consumo

"Esta es una situación de años y años sin que haya una solución a esta problemática. Todos los alcalde prometen y nunca cumplen y el actual Mauro Oliveros no es la excepción", dijo Arnobis González, dueño de un restaurante en la zona.



Explicó, que en La Yé, en el sector del muelle turístico es una de los más abandonadas por las autoridades de turno, especialmente por el servicio de agua potable.



Se incluyen otras áreas turísticas de San Bernardo con la misma problemática, como Camino Real, Paraíso, Nueva España, Playa Venao, El Tadú, Los Bautista, Brisas del Mar, Pompeya, con una población cercana a las 20 mil personas.



"Nos cansamos de esta situación. Hay sectores que no reciben el agua desde el 1 de diciembre, toca comprar el líquido a los carrotanques y quiénes tienen recursos les toca construir pozos artesanales, agua no apta para el consumo", dijo Ember Riaño, habitante del sector de Los Venaos.

Dos veces a la semana

no hay tubería instalada para la conducción del agua hasta esta zona. Hay unos tubos que llegan hasta Moñitos y de ese suministro se permite darle agua dos veces a la semana a esta zona

Fernando Serna Babilonia, gerente de la empresa de aguas de San Bernardo del Viento llegó al sitio de la protesta y manifestó a los protestantes, que el servicio de agua se suministra dos veces a la semana, los días martes y viernes de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche.



"El problema es que no hay tubería instalada para la conducción del agua hasta esta zona. Hay unos tubos que llegan hasta Moñitos y de ese suministro se permite darle agua dos veces a la semana a esta zona", dijo.



Habitantes del lugar desmintieron la versión y señalaron que ahora no cuentan con agua potable y tienen sus negocios con turistas.



Se preguntaron además, por qué no instalan la tubería hasta estas zonas para que reciban el agua.

La misma situación

No contamos con el servicio en pleno sigo XXI. El agua no llega a los barrios sin que el alcalde Mauro Oliveros Génes se preocupe por buscar una solución

De acuerdo con Emiro Troncoso, habitante de San Bernardo, el problema que enfrenta la zona de balnearios es la misma de los barrios del municipio.



"No contamos con el servicio en pleno sigo XXI. El agua no llega a los barrios sin que el alcalde Mauro Oliveros Génes se preocupe por buscar una solución", afirmó.



Para las comunidades de la zona del mar en el área rural de San Bernardo, tendrán que pasar muchos años para que puedan medio igualarse con Coveñas y Tolú (Sucre).



"Por eso es que los turistas prefiere irse para los balnearios del Golfo de Morrosquillo en Sucre. Para acá no hay vías, no tenemos agua potable, el servicio de internet y la señal de celular es mala, no hay un adecuado programa de electrificación rural. Estamos muy mal", expresa Ember Riaño.



Por lo pronto, cientos de vehículos esperan una solución al problema para poder llegar a sus destinos.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

San Bernardo del Viento (Córdoba)

