Por segunda ocasión en el mes de enero, y en esta ahora en forma indefinida, campesinos y líderes de la región de la Mojana, de cuatro departamentos, bloquearon la vía entre Antioquia y la Costa Caribe, en protesta por la negativa del Gobierno Nacional de cerrar la ruptura en el sector de cara de gato.



Desde los municipios de Majagual, Guaranda, Sucre (Sucre), Achí, San Jacinto del Cauca, (Bolívar). Ayapel en Córdoba y Nechí en Antioquia, además desde San Benito Abad, San Marcos, Caimito y La Unión en el San Jorge sucreño concurrieron sus habitantes al llamado para iniciar el paro.



El objetivo es el cierre de cara de gato

“El único objetivo que tenemos quienes participamos de esta protesta es el cierre de cara de gato para empezar. Vamos a estar en el puente sobre el río San Jorge lo que sea necesario, dos, tres, cinco días, mucho más, el tiempo no es problema, porque si nos hemos demorado dos años con las inundaciones esperando la ayuda del Gobierno Nacional”, dijo Rodrigo García, uno de los líderes de la protesta.



Además indicó que van a seguir la misma línea que tienen en La Mojana y El San Jorge, pescando, bañándose en el río y pidiendo limosna.



“Es que no hay de otra forma, porque el Gobierno nos ha hecho pasar de agricultores a pescadores y ahora a mendigos”, afirmó.

Vehículos permanecen en ambos costados de la vía

Los líderes de la región en la zona sur de los cuatro departamentos que protestan dijeron sentirse cansados con la situación que enfrentan desde hace dos años recientemente, pero que es un problema de años y años.



“Estamos decepcionados, porque de una u otra forma somos personas que contribuimos para elegir a este gobierno del cambio y lo que hemos tenido es una reversa. No hemos avanzado, ahora somos más pobres que hace un año, tenemos menos recursos, no entendemos que es lo que quiere ese gobierno, porque si es el del cambio y la vida y lo que tenemos es hambre, necesidades y muerte”, aseveró.



Manifestaron los protestantes que se cansaron y que hasta no ver los contratos y la maquinaria especializada en cara de gato, no se moverán del sitio del bloqueo.



“No cualquiera maquinaria, sino de acuerdo a lo que se necesita en la obra, no es que van a llegar con una draga pequeña, no señor, es lo que se necesita en cara de gato”, indicó.



Esperan los manifestantes que las ministras de Agricultura y de Medio Ambiente que muy posiblemente estarán en Sincelejo, se acerquen hasta el puente en La Apartada de Ayapel y lleven soluciones para poder levantar el paro.

Protesta pacífica

Ratificaron que la protesta es pacífica y respetuosa, con el acompañamiento de las autoridades y que es una acción que el Gobierno Nacional les ha enseñado, porque no les queda otra forma de conseguir las cosas.



A esta hora el bloqueo es una realidad en la zona de La Apartada de Ayapel, los vehículos permanecen en ambos costados de la vía en una fila interminable, sin la presencia de delegados del Gobierno Nacional, han expresado los líderes de la región.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo