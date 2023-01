Transportadores, hoteleros y comunidad en general bloquearon la vía que comunica a Lorica con San Bernardo del Viento y Moñitos, en Córdoba, ante el pésimo estado que presenta la carretera que lleva a la zona de playas.



Han manifestado los habitantes de estos municipios que se cansaron de soportar tantos años con una vía en mal estado, afectando la economía de la región, por el traumatismo que causa tener que desplazarse entre huecos hacia la parte turística del Departamento.



21 kilómetros en una hora y más



"Estamos trabajando a pérdida, el turista no quiere llegar hasta nuestros hoteles y cabañas por no dañar sus vehículos. Para ellos se constituye en una odisea transitar por este carreteable para poder disfrutar de un día de playa y sol", dice Arnobis González, dueño de un restaurante y cabañas en la zona de San Bernardo.



Los transportadores dicen que la vía entre Lorica y San Bernardo del Viento tiene una distancia de 21 kilómetros, la cual el turista puede recorrer en 20, 25 y 30 minutos, pero ante mal estado de la vía el viajero se demora entre una hora y hasta más tiempo.



"La verdad no entendemos cómo los gobiernos de turno de la región y el mismo Gobierno Nacional han permitido un deterioro tan grande de la carretera, sin que le hayan invertido un peso en su rehabilitación y cuando se logra que le inviertan, la empresa contratista no ejecuta los trabajos y ahora abandona las obras" dice Joaquín Negrete, representante del gremio de transportadores.



Cuenta que se trata de la empresa BMC que asumió desde hace dos años la rehabilitación de la vía, a través de un contrato del Instituto Nacional de Vías -Invías- por 45 mil millones de pesos aproximadamente y hasta el momento los trabajos no avanzan.



"En dos ocasiones se la han hecho requerimientos a los representantes de la empresa, colocan la maquinaria en la vía, hacen cualquier cosa y después se duermen en los laureles sin que se vea el progreso", indica.



Señaló que el más reciente llamado de atención se hizo a mediados del año 2021 donde la empresa se comprometió a terminar los trabajos y nuevamente incumplió.

El puente de 'La Doctrina ' sobre el río Sinú, a la

altura de 'Las Garitas', está a punto de colapsar

La empresa BMC descapotó varios tramos de la vía y colocó asfalto en varios sectores y a finales del año 2021 desaparecieron de la región con toda la maquinaria, sin entregar ninguna explicación.



"Nuestras pérdidas superan el 70 por ciento. Hemos hecho importantes inversiones en nuestros negocios, pero el turista en lugar de llegar a nuestras playas que son vírgenes, se van para Coveñas y Tolú, porque esa vía sí está en buenas condiciones", dice Ernesto Martínez, hotelero.



Manifestaron que otro problema que enfrentan es el puente de 'La Doctrina ' sobre el río Sinú, a la altura de la población de 'Las Garitas' el cual está a punto de colapsar.



Esperan los habitantes de la región que ojalá no se presente una tragedia que lamentar en el lugar, porque varias losas y láminas de metal están sueltas y muchos vehículos pesados pasan por el lugar.

Comunidad exige una interventoría permanente

Después del cierre de la vía, los representantes de la comunidad solicitaron la presencia del gobernador de Córdoba Orlando Benítez y del representante de Invías para buscarle una solución a la situación, además de la empresa BMC, pero hasta el momento nadie se había pronunciado.



Han manifestado los protestantes que permanecerán en el lugar hasta que se entregue una solución al problema de la vía.



La comunidad exigió una interventoría permanente, o por lo menos un comité de veeduría a las obras para que las puedan terminar en el menor tiempo posible.



Pidieron además el apoyo de los alcaldes de San Bernardo del Viento, Lorica y Moñitos, además del gobernador de Córdoba.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo