Ninguno entra ni sale de los municipios de Pivijay, El Piñón y Salamina, esa es la consigna de sus habitantes quienes se pusieron de acuerdo para bloquear las diferentes vías de acceso como una medida desesperada para pedir la intervención urgente a las carreteras que se encuentran destruidas por el invierno.



Desde la mañana de este lunes inició la protesta que se extenderá hasta que el clamor de la gente sea atendido por los gobiernos locales y departamentales.

Y es que los moradores de los municipios, corregimientos y veredas del centro de Magdalena están angustiados y sin saber qué hacer para movilizarse por la zona.

Las tiendas están completamente desabastecidas, los productos que son sembrados en las tierras de esa jurisdicción no logran ser sacados para comercializarse y los niños hace dos meses no asisten al colegio.

El transito de carros en la zona rural es casi que imposible. Foto: Archivo particular

Ni siquiera los enfermos que requieren atención en centros asistenciales de mayor nivel, pueden ser trasladados por el grave estado de las vías.



Las afectaciones son múltiples en la calidad de vida de la población y las pérdidas económicas millonarias para el sector transportador y agricultor, señalan los manifestantes.



Diariamente, las personas al no tener otra opción se arriesgan a atravesar las diferentes vías exponiendo sus motocicletas, camiones, tractores y otro tipo de vehículos. Muy pocas veces, logran atravesar los kilómetros de lodo, fango y lagunas que se forman.



“Los automotores y motos terminan dañados y volcados en la mitad de la carretera. Ya no aguantamos más esta situación”, manifestó Alirio Manjarrez, en representación de los transportadores.



Lo que más indigna a los pobladores de Pivijay, Salamina y El Piñón es que a pesar que es un problema que se presenta desde mitad de año, no hay ninguna intervención por parte de las autoridades administrativas.



“Ni el alcalde, ni el gobernador aparecen. Las vías cada vez están más destruidas al igual que nuestros vehículos. Estamos aislados del departamento”, sostuvo Manjarrez.

Los que participan en la protesta en diferentes vías de la subregión centro, aseguran que se turnarán para permanecer en la protesta hasta que les planteen una solución inmediata.



Los pobladores se preguntan dónde está la maquinaria amarilla que el Gobernador del Magdalena había adquirido por un valor de $19 mil millones de pesos y la ya existente.

Hasta el momento la gobernación no se ha pronunciado sobre esta problemática que se registra también en otras zonas de la región norte y sur de Magdalena.

