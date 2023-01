La vía entre Antioquia y la Costa Caribe se encuentra bloqueada a la altura de la Apartada de Ayapel en el Departamento de Córdoba, a raíz de una protesta que adelantan los habitantes de la subregión Mojana por la negativa del Gobierno Nacional de cerrar la ruptura en el sector de cara de gato.



La decisión de hacer un plantón en el puente sobre el río San Jorge fue tomada por el comité denominado Dignidad por La Mojana, cansados de esperar a que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos inicie los trabajos de taponamiento del sitio por donde se ha inundado la región.

Piden contratos para inicio de las obras

Bloqueos en vías del Caribe a esta hora. Foto: archivo particular

ejecución del documento Conpes donde está consignado el compromiso de obras hidráulicas, tal como se comprometió la ministra de Ambiente que entregaría informe cada 15 días, pero se olvidó de nosotros

“Esto es un plantón por el incumplimiento en los acuerdos firmados en Montería (Córdoba) y San Marcos (Sucre). En este momento esperamos que Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos nos traiga, o envié el contrato firmado de la draga para iniciar el cierre de cara de gato para levantar el plantón”, dijo Aníbal Hanna, uno de los líderes de la protesta.



Quienes participan en la protesta

esperan que les muestren además los contratos de los ingenieros, o de la empresa encargada de ejecutar las obras en el lugar de las afectaciones.



“De misma manera la ejecución del documento Conpes donde está consignado el compromiso de las obras hidráulicas, tal como se comprometió la ministra de Ambiente indicando que entregaría un informe cada 15 días y desde entonces se olvidó de nosotros”, señaló.

Campesinos dicen que mueren de hambre

Miembros de la comunidad de La Mojana dijeron que no se trataba de un bloqueo liderado por ganaderos, ni de finqueros, sino de sus habitantes en general.



“Estamos muriendo del hambre, cientos de hectáreas sembradas con patilla, melón arroz están bajo el agua. El documento de compromiso se firmó en noviembre de 2022 donde se indicaba que en la primera semana de diciembre iban a enviar la maquinaria y no cumplieron”, dijeron.



De igual manera explicaron que se hizo una batimetría por parte de los ingenieros del Ejército de Colombia en asocio con el Ideam y la Unidad de Riesgos para iniciar los trabajos en enero de 2023.



“Todo quedó en palabras, desde el 8 de enero esperamos la maquinaria y ¿dónde está?. Todo lo que hacen es dilatar, dilatar y no hacen nada”, manifestaron.

Plantón todo el día

Han expresado los miembros del comité que lidera la protesta que se mantendrán durante todo el día en el puente sobre el río San Jorge realizando el bloqueo, que en horas de la noche lo levantarán y de no obtener una respuesta del Gobierno Nacional iniciarán un paro indefinido en el sector.



Cientos de vehículos se ubican a lado y lado de la Troncal de Occidente en La Apartada de Ayapel (Córdoba) impidiendo la comunicación entre el interior del país y la Costa.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo