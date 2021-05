Blanca Zuluaga, la mujer que vacuna a caballo contra covid-19

A sus 52 años, Blanca Zuluaga no duda un minuto en montarse en el lomo de un caballo para llegar a las veredas más remotas del municipio de Aranzazu, Caldas, y vacunar contra covid-19 a las personas que no pueden llegar hasta el hospital San Vicente de Paúl.

Aranzazu está ubicado a 52 kilómetros de Manizales, al norte de Caldas, tiene una temperatura promedio de 18 grados centígrados y una población de casi diez mil habitantes.



En los últimos 26 años Blanca ha trabajado como auxiliar de enfermería en este hospital del pueblo que la vio nacer y el cual solo ha abandonado para irse a hacer sus estudios en Manizales.



Ahora, Blanca es la única vacunadora contra covid-19 del municipio y esto conlleva una gran responsabilidad, la de seguir salvando vidas pero esta vez no desde la Unidad de Urgencias donde trabajaba antes de ser designada como vacunadora.



Llega a las 7 de la mañana al hospital dispuesta a iniciar una nueva jornada de vacunación, revisa el registro de priorizados que le llega desde el Ministerio de Salud y comienza a alistar todo.



Se pone su bata, que por el material es algo pesada y calurosa, se pone los guantes, su máscara de bioseguridad y comienza a recibir pacientes.



Pero no siempre los pacientes llegan hasta el hospital. A Blanca, le toca recorrer las veredas donde están pacientes que por diversos motivos no pueden llegar hasta el punto de vacunación.



Como es el caso de un hombre de 80 años que está postrado en una cama.

“Su esposa llegó al hospital a contarnos la historia, nos dijo que tenía un paciente de 80 años que no se podía mover y que vivían en la vereda La Marina, así que nos fuimos en la ambulancia”, indicó Blanca.



La Marina está ubicada a 45 minutos del casco urbano de de Aranzazu pero los vehículos llegan hasta un punto específico por las condiciones en la vía.



“De ahí para allá me tocó caminar como 15 minutos hasta la casa donde estaba el paciente postrado en la cama. Lo vacunamos y la familia de para acá me prestó el caballo para poder devolverme”, dice.



Ese día en particular, recuerda Blanca, el sol era inclemente, los habituales 18 grados centígrados se convertían en unos 25 bajo la ropa de trabajo, la bata, el tapabocas N95 y la máscara de protección.



“Ese día sudé demasiado, uno con el gorro, con el tapabocas, con el traje, hace mucho calor. Menos mal sabía montar caballo, aprendí a los 8 años en la finca”, relata.



Trabajar con todos los elementos de bioseguridad que desde hace un año debe utilizar, suele ser más cansón para ella pero siempre con la buena actitud que caracteriza a Blanca, dice que, “aunque el trabajo puede ser muy duro, es muy gratificante ver cuando la gente queda con alegría y agradecida por quedar vacunados”, relata con una voz alegre.



Blanca sabe que la vacunación es un tema contrarreloj, depende del laboratorio que produzca las vacunas tiene más tiempo para aplicarlas.



“Esas vacunas llegan a Manizales, ahí nos avisan cuándo van a llegar al municipio y nosotros debemos aplicarlas lo más rápido posible. Sobre todo con la Pfizer porque se requiere ultracongelación y después de que salen de Manizales tenemos 5 días para utilizarla”, cuenta.



Según las cifras oficiales de la Gobernación de Caldas, el 11% de la población del departamento está vacunada; más del 90% de los adultos mayores de 80 años y más del 90% del personal de la salud hacen parte de esta cifra que supera las 157.597 dosis aplicadas.



