Tras polémica muerte de chimpancés, el bioparque Ukumarí no recibirá más animales

Así lo anunció el nuevo mandatario de los pereiranos, Mauricio Salazar Peláez, quien había prometido varios cambios si llegaba al primer cargo de la ciudad.



Entre estos estaba un nuevo rumbo para el bioparque Ukumarí, luego de que los chimpancés Pancho y Chita fueran abatidos durante un operativo policial en julio del año pasado.



Salazar que, para la época de los hechos, era candidato a la Alcaldía, había manifestado su indignación con el manejo que se le dio al operativo y a la posterior muerte de los dos animales, decidió contratar una nueva gerente y ordenar nuevas medidas para el parque.



Con esto se oficializó la salida de la gerente Sandra Correa y la llegada a este cargo de la administradora ambiental, Diana Lorena Morales Lozano.



El alcalde aprovechó para advertir que actualmente el mundo tiene alta sensibilidad por los animales y el planeta por lo que a partir de la fecha no se recibirán más animales en el bioparque.



“La tendencia mundial hoy es no tener especies en cautiverio, eso es una cárcel para los animales, un animal enjaulado es un animal encarcelado y esa no es su naturaleza, nadie nace para que lo encarcelen”.



Salazar reveló que dio instrucciones “perentorias a la nueva gerente para que en la nueva biorregión que construiremos, que es Amazonía, cero especies traídas para estar allí encarceladas, mientras yo sea alcalde de Pereira no voy a incorporar nuevas especies de animales. Cuál es la instrucción y la misión, que el parque Ukumarí avance cada vez más como los grandes parques del mundo, de Orlando, en la ciencia, tecnología e innovación”, dijo el alcalde.

El reto para la nueva gerente, según se dio a conocer, será sostener a las más de 90 especies que ya están en el parque y brindar nuevas experiencias a los visitantes a través de la tecnología, mientras se realiza la transición a un parque interactivo.



Algunas personas no han estado de acuerdo con el anuncio del alcalde y aseguraron que esta no es la solución. Por ejemplo, el exconcejal de Pereira, Steven Cárdenas, dijo a través de sus redes sociales que rechaza la decisión del alcalde de cerrarle la puerta a los animales vulnerables que llegaban al bioparque.



“Negarles o cerrarles la puerta y anunciar desde ya que no se van a recibir más especies, yo creo que eso vulnera y va en contravía de quienes hemos protegido a los animales. Por el contrario, independiente de que estemos a favor o en contra de algunas acciones del bioparque Ukumarí en años anteriores, lo que hay que solucionar son esas acciones, cambiar a algunas personas si se requiere, pero no negarse a la posibilidad de recibir más animales en un bioparque de conservación que, además, turísticamente es uno de los grandes pilares de Pereira”, dijo el líder político.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO