Representantes de las comunidades raizales de San Andrés denuncian que casas, terrenos y viviendas que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) incautó a narcotraficantes en la isla se encuentran abandonados, en vez de invertirse en programas sociales y beneficios para estas comunidades, que, además, hoy se encuentran fuertemente afectadas por el paso del huracán Iota en noviembre del 2020.

El artículo 109 de la Ley 1753 de 2015 ordena la reinversión de estos bienes en la comunidad raizal, de ahí que se pregunten dónde están esos dineros o bienes en un momento de reconstrucción y emergencia como el que atraviesan ahora, cuando 2.458 viviendas del sur de la isla de San Andrés fueron total o parcialmente destruidas.



“Es un buen momento para que dejen de acaparar tierras que pueden servir para estas personas afectadas. Serviría mucho esa tierra a las comunidades raizales, pues hay damnificados y también bienes que no se están utilizando”, explicó Corine Duffia, integrante de la organización que representa a las comunidades raizales.



Duffia sostiene que son muchas las familias que aún duermen a la intemperie, pues los daños en las casas fueron, principalmente, el desprendimiento de los techos.



Le puede interesar: El drama de los viajeros en el aeropuerto de Cúcuta tras los atentados

Facebook Twitter Linkedin

Raizales indican que el paso de Iota también afectó viviendas en el sur de San Andrés y recursos podrían ayudar. Foto: Ronny Suárez / EL TIEMPO

“Está bien lo que hacen en Providencia –explica Duffia–. Pero en el lado sur de la isla aún no se ha visto la mano del Estado”.



Según información de la SAE, entidad que administra los bienes incautados a la mafia en el país, en la isla de San Andrés –con corte al 31 de octubre– se cuentan 158 bienes inmuebles; de esta cantidad, 14 ya fueron declarados extintos, mientras que 144 se encuentran en proceso. Estos bienes tienen un avalúo catastral de 22.636’904.000 pesos.



También se contabilizan 54 bienes muebles (medios de transporte u otros objetos como enseres) avaluados en 16’455.897 pesos.



Ante la falta de atención en programas y beneficios que denuncian los representantes raizales, las preguntas son: ¿qué está pasando con estos bienes y por qué no han sido utilizados para beneficio de los raizales según lo acordado por ley? y ¿por qué no se utilizan para beneficiar a los damnificados?



Lea también: Se robaron 30 portátiles y 6 televisores de un colegio público de Malambo

Radiografía

La presencia del cartel de Cali en los años 90 y las denuncias de presencia de bandas criminales que en los últimos años se disputan el control de las rutas de tráfico en la zona han obligado a que las autoridades adopten medidas de control más rigurosas en la isla para evitar que estas redes sigan creciendo.



Muchos de estos casos han llevado a que se den capturas de narcotraficantes en la última década, razón por la que muchos bienes inmuebles o terrenos hoy se encuentran abandonados, según denuncias de las comunidades raizales.

El pueblo raizal ha sido prácticamente destruido por ese fenómeno devastador que es el narcotráfico FACEBOOK

TWITTER

La SAE administra algunos de estos bienes; sin embargo, autoridades esperan poder hacer uso de los recursos como exigen los raizales.



Kayan Howard, secretario de Gobierno de la Gobernación de San Andrés, asegura que se está contemplando la opción de disponer de unos recursos que entran por cuenta de la SAE para la reparación de viviendas afectadas por el huracán en San Andrés, “que deben ser unos 6.000 millones de pesos”.



“Estos dineros son de la SAE, de los que le quedan al archipiélago por el tema de los bienes incautados –sostiene Kayan Howard–. Son activos que buscan beneficiar al pueblo raizal”.

Walt Hayes, del grupo representante de raizales, afirma que esos recursos no están siendo retornados para uso del pueblo raizal, y denuncia que esos bienes están siendo vendidos a particulares.



“El pueblo raizal ha sido prácticamente destruido por ese fenómeno devastador que es el narcotráfico –sostiene Walt–. Nos están desplazando de nuestra propia isla y además dicen que están vendiendo bienes que deberían retornar para la reconstrucción o el uso social de ellos en beneficio de las comunidades”.



La SAE indicó que una vez que estos bienes terminan sus procesos de extinción, son entregados al archipiélago según lo acordado, “al igual que los rendimientos y frutos que se generen antes de la declaratoria de extinción del dominio”.

Además: Ataque armado dejó un policía muerto y a otro herido en el oriente de Cali



El exdiputado Arlington Howard Herrera asegura que el apartahotel Miramar, uno de los bienes que ya fueron entregados al archipiélago, fue vendido a un particular, “alguien externo a la isla que hoy administra, lo remodeló y le saca réditos a eso”.



Howard Herrera, además, denuncia que de los 11 bienes entregados por la SAE de vuelta al departamento en 2016, dos son lotes que están siendo invadidos.



“En el sector de Simpson’s Well hay un lote que lo están invadiendo y nadie hace nada –denuncia Arlington–. Uno se molesta porque si no es que dejan que las cosas se deterioren, es que no hacen uso del dinero correctamente”.



Le recomendamos: Rinden homenaje a policía santandereano que murió en el atentado de Cúcuta

Otro caso que expone Arlington es el del hotel Green Moon, que desde el 2016 viene siendo un dolor de cabeza para los habitantes de San Andrés, pues el espacio, de 72 habitaciones, ha permanecido improductivo en pleno centro comercial de San Andrés.



“Y no solo ese lugar, así también hay apartamentos, casas y almacenes –explica el exdiputado–. Es algo que se debe atender, porque no se entrega nada para beneficio de los raizales”.



Mientras las comunidades reclaman por estos recursos, información de la SAE da cuenta de que a la fecha se han asignado 26 bienes inmuebles no sociales a favor del departamento.



Además, en el año 2020 se le entregaron al archipiélago 9.230’664.709 pesos, según información de la SAE.



“Entonces no sabemos qué están haciendo con esos recursos –responde Arlington–. Me parece que si están administrando recursos que deben beneficiar a los raizales y se los están dando a otros es porque no los consideran aptos para esto, o no están llegando los recursos”.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

NACIÓN

En Twitter: @Leugim40

Más noticias de Colombia:

En Santa Marta se está sintiendo con fuerza la escasez de cerveza nacional

Emergencia por 2 derrumbes en Cauca dejan un muerto y 4 heridos

Mujer murió aplastada en Medellín tras caerle encima un camión cargado