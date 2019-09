Conozca cómo será el sistema de bicicletas públicas de Bucaramanga

Metrobici, así se llamará el sistema de bicicletas públicas que comenzará a operar desde octubre en Bucaramanga.

El anuncio lo hizo el alcalde de la capital santandereana, Rodolfo Hernández, quien, a través de su Facebook Live, dio a conocer el nombre de este nuevo sistema de transporte.



“En esta gestión pensamos y actuamos de una manera muy distinta, por eso estamos lanzando Metrobici, un sistema que le presta gratuitamente la bicicleta a los ciudadanos para que la utilicen en modo paseo, en modo transporte y modo deporte”, indicó el mandatario, quien enfatizó en su anhelo de replicar en Bucaramanga un sistema de bicicletas públicas como en Ámsterdam.

“Con Metrobici vamos a lograr que todos los bumangueses que quieran se movilicen en bici aunque no la tengan. Esto quiere decir que en Bucaramanga vamos a tener el mismo sistema de movilidad ciudadana que hay en algunos países de Europa y especialmente en Ámsterdam (Holanda)”, agregó Hernández Suárez.



En 2016, la Dirección de Tránsito creó la Oficina de la Bicicleta, quien tiene dentro de su estrategia, además de la planeación de más de 20 kilometros de ciclorruta, implementar este sistema de bicicletas públicas en la ciudad.

“Es un sistema piloto, entonces vamos a estar monitoreando algunos indicadores que son claves para nosotros, para entender cómo podría el proyecto escalarse más en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que se hace en cumplimiento a la estrategia de la bicicleta que es en cooperación internacional con ONU Habitat, en un proceso participativo con la ciudadanía”, indicó Natalia Duran, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga.



Este sistema, que ahora será una realidad, fue posible tras un convenio entre el Área Metropolitana de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito, la Alcaldía de la capital santandereana y el Sistema de Transporte Metrolínea, este último se encargó de hacer el proceso contractual del operador que ya surtió trámite. El contrato de operación de las bicicletas fue adjudicado a la empresa Dimat, quien se ha encargado del manejo de implementaciones similares en otras ciudades del país.

El valor del contrato es de 1.300 millones de pesos y tiene vigencia hasta diciembre del 2019.



“Estamos en una fase de alistamiento, que es cuando el operador hace el montaje de las estaciones, hace la revisión de las bicicletas para poder iniciar el próximo mes de octubre la operación del sistema”, indicó Natalia Durán.

A la fecha hay 100 bicicletas que fueron gestionadas con la Fundación Bavaria, el Ministerio de Transporte entregará 120 y la Universidad Industrial de Santander entregará otras 50.



Cada usuario que utilice el sistema deberá responder por la bicicleta que ‘alquile’ en las estaciones.

“La gente se va a registrar en algunos puntos que les informaremos oportunamente para que se haga la preinscripción y queden haciendo parte del sistema, no tiene ningún costo y ya después lo único que tienen que hacer es acercarse a las estaciones, allá van a estar unas personas encargadas que les entregarán las bicicletas, allá pondrán su huella o se identificarán y deberán entregarlas en otro punto donde está otro operario”, indicó Durán.



Los usuarios de estas bicicletas podrán transitar libremente pese a que hay 17,4 kilometros de ciclorruta en construcción, cuyo trazado será evaluado en los próximos días luego de que los gremios económicos hicieran la petición tras evidenciar que habría afectación de más de 5.000 comercios de la zona de influencia de la ciclorruta, ya que no cuenta con un estudio económico.

Wilson Lozano, un biciusuario de Bucaramanga, asegura que es positiva esta implementación de Metrobici, “desde hace rato dejé de usar Metrolínea, pero si este sistema me va a permitir llegar a las estaciones más fácil, así sí me motivo. La última vez que estuve en Medellín, usé el sistema de bicicletas públicas de allá y me pareció muy bueno, la gente las cuida y aprovecha, acá nos toca hacer una pedagogía para que nos apropiemos del sistema y lo cuidemos porque uno ve los parqueaderos de bicicletas de centros comerciales y la gente los tiene todos dañados y feos”.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA