Bicicletas públicas de Armenia llevan dos años guardadas

Aunque desde hace dos años la Alcaldía de Armenia recibió 60 bicicletas del Ministerio de Transporte para que comenzaran a rodar el primer trimestre de 2017, estas permanecen guardadas en el coliseo de Familias en Acción, a un costado del Centro Administrativo Municipal.

Inicialmente se dijo que no operaban por falta de biciparqueaderos en las principales universidades de la ciudad, luego se habló de que por ley de garantías (previo a elecciones) no se podía firmar un convenio con la Universidad del Quindío para que las administrara y ahora se afirma que están a la espera de directrices de la nueva administración del Mintransporte.



Armenia fue una de las 24 ciudades seleccionadas por el Ministerio en el 2017 para entregarles entre 25 y 60 bicicletas, de unas 870 en todo el país, que fueron fabricadas con marcos en aluminio y accesorios tecnológicos y que tuvieron un costo de unos 700 mil pesos, cada una.



El concejal Carlos Alberto Hernández relató que las bicicletas han tenido toda clase de dificultades, inicialmente se tuvieron en Planeación Municipal, luego se llevaron a Instituto Municipal de Deporte (Imdera), y ahora a dicho coliseo.



“Las bicicletas no están dañadas, están ‘abandonadas’ pero están en perfecto estado, eso lo corroboró el Ministerio que envió un delegado para que las revisara”.



Agregó que el convenio no se pudo llevar a cabo por ley de garantías, “ahora el Ministerio dice que las va a entregar en comodato, si es así en menos de un mes estarían al servicio y la Universidad ya viene trabajando en ese tema”.



El sistema que fue pensado para que estudiantes o biciusuarios de la capital quindiana pudieran ‘alquilarlas’ gratuitamente o a bajo costo y tras unas cuantas horas devolverlas, podría habilitarse en las próximas semanas.



Según la secretaria de Planeación de Armenia, Claudia Milena Hincapié, se tiene proyectado un convenio con la Universidad del Quindío, que fue la entidad que se interesó en administrarlas, “pero no se ha podido formalizar dicho convenio, aunque el Ministerio ya nos solicitó información al respecto y realizó visita para verificar las condiciones. Dependemos del Ministerio”.



Hincapié también confirmó que el dinero para la adecuación de un biciparqueadero en la Universidad “está asegurado y la Secretaria de Infraestructura ya tiene los diseños, la idea es cumplir los más pronto posible”.



De otro lado el director del área de Planeación de la Universidad, Reynaldo Sierra, confirmó que están a la espera de este convenio y que administrarán este sistema de bicicletas que solo será para estudiantes de este centro de educación superior.



“La bicicletas se prestarán bajo algunos requisitos, como cuando se presta un libro en la biblioteca de la Universidad por ejemplo. La Alcaldía debe entregar un biciparqueadero externo a la Universidad y que sea autosostenible para generar algún recursos para el mismos mantenimiento de las bicicletas”.



Este sistema de ‘bicis’ se integrará al plan de movilidad y urbanismo de la Uniquindío, que incluye unos tres bicicleteros o parqueaderos para estos vehículos.

Este plan ya comenzó su construcción en su primera fase y tiene un costo de 2.900 millones de pesos, y busca darles más espacios peatonales y de descanso a los estudiantes.

En Quimbaya sí ruedan

El municipio de Quimbaya (Quindío) también recibió bicicletas públicas en 2017 y desde esa época puso en funcionamiento este sistema de movilidad. Según el alcalde, Jaime Andrés Pérez, “no hemos tenido ningún inconveniente, no se han robado ninguna, ni se han dañado”.



Pérez explicó que el municipio administra las 37 ‘bicis’ entregadas por el Ministerio y que se invirtieron 600 mil pesos en un biciparqueadero que funciona en el Punto de Información Turística de Quimbaya, en plena plaza principal.



“El servicio es gratuito, no se cobra por alquilarlas, los turistas o los habitantes del municipio dejan un documento de identidad y no hemos tenido problemas con esto. Una vez al mes tenemos circuitos de bici en las noches”, dijo el Alcalde.