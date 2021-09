Al cantante vallenato Beto Zabaleta le pusieron una prótesis en su rodilla

El célebre cantante de música vallenata, Alberto ‘Beto’ Zabaleta, encontró en los ritmos de este folclor, la mejor forma para recuperarse del reciente trasplante de rodilla al que fue sometido en la Clínica Portoazul, en Barranquilla.



Con la jocosidad que lo caracteriza, se ejercita en su caminador y ‘tira pases’ de los que suele bailar en sus espectáculos musicales, como terapia de rutina, para poner a tono su rodilla.



Mientras lo hace, tararea algunos de los versos de la canción ‘Volví a soñar’, para ponerle buena cara a su rehabilitación física.

“Ay, anoche volví a soñar contigo mi reina, el sueño me revelo que todavía me quieres, no podemos seguir viviendo con esta condena, si por dentro tu corazón por mí se muere”, “¡Canto porque esto es lo que he hecho toda la vida! Las melodías me reconfortan y es más fácil superar el dolorcito de los primeros días. Ya me siento mejor”, cuenta entre risas el artista.

La afectación en su rodilla, comenzó hace dos años, a raíz de una osteoartrosis que venía presentando.



“Sufría de ácido úrico y esto fue atrofiándome las articulaciones. Se dañó los meniscos, esto me ocasionaba muchas molestias al caminar”, comentó el ídolo musical.

El procedimiento

La operación fue realizada por los médicos ortopedistas Andrés de la Espriella y Simón Galvis, calificada como exitosa.



“Me pusieron una prótesis alemana. Todo quedó perfecto. Lo que viene ahora, es la mejoría total de la pierna”, explica Zabaleta.



El ‘todoterreno del vallenato’, como también es conocido el ídolo musical, se encuentra en el proceso de recuperación y estará incapacitado veinte días.

Durante este periodo, deberá cumplir las instrucciones de los especialistas para que pueda retomar su actividad habitual.



“Lo programé en esta fecha porque aún no había iniciado el proceso de reincorporación a los conciertos, hasta que no pasara el repunte de la pandemia”, recalca.



María Fernanda Villamil, esposa del cantante, manifiesta que el artista siempre se ha mantenido jovial y positivo durante estos días, confiando en los resultados quirúrgicos.



“Permaneció cinco días en la clínica, pero su recuperación ha sido muy buena. Es normal que a veces se queje del dolor porque la operación fue bastante traumática”, resaltó Villamil.



El reconocido intérprete de éxitos musicales vallenatos como: ‘Benditos versos’, ‘La Gemela’, ‘Alégrate porque vengo’, ‘Parrandas Inolvidables’, ‘Déjenme Quererla’, retornará a los escenarios musicales el próximo me de octubre.



“Iniciará un tour de presentaciones musicales en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Sincelejo, Ocaña, Barrancabermeja y Valledupar”, destacó Alejo Rojas, manager del artista.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

@ELTIEMPO