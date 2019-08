Belén de Bajirá votará solo por candidatos chocoanos

“Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león”. Con esa frase, Ariel Palacios, candidato a la gobernación de Chocó, resume lo que representa que en Belén de Bajirá sólo se vote en las próximas elecciones locales por candidatos de ese departamento.



Belén de Bajirá, junto con los poblados de Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, estuvieron por años en medio de una disputa entre Chocó y Antioquia, y en época de elecciones ambos departamentos instalaban puestos de votación para que votaran por sus candidatos.

Sin embargo, la balanza se inclinó del lado chocoano en el 2017 cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazi (IGAC) publicó un mapa en el que esos territorios pasaron a ser jurisdicción del Chocó.



Desde entonces, la gobernación de Antioquia ha realizado varios reclamos al IGAC que no han fructificado, entre ellos una demanda que falló en contra del departamento.

Y el año pasado, a finales de febrero, todo se decantó del lado de Chocó, cuando un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Registraduría Nacional adecuar la logística para que los habitantes del corregimiento votaran por representantes a la Cámara chocanos y no por los antioqueños.



Entonces, los votantes pasaron de la jurisdicción de Mutatá, en el Urabá antioqueño, a la de Riosucio, Chocó. En esa ocasión solo el 25 por ciento de la población ejerció el derecho al voto y algunos explican que esto se debió a que muchos se sienten antioqueños.

Tal es el caso de Patricia Osorio, representante legal de Asobajirá, quien considera que no poder votar por los candidatos antioqueños es una violación a sus derechos. “Los que nos consideramos parte de Antioquia estamos muy desanimados, y no tenemos intención de votar por los candidatos chocoanos porque no nos representan”, dice



Añade que para estas elecciones muchos que se identifican como antioqueños decidieron pasar sus cédulas a Mutatá, donde antes votaban cuando Bajirá era parte de Antioquia. Desafortunadamente, para ellos, fueron devueltos porque se consideró que estaban incurriendo en trashumancia electoral.



Pero los funcionarios chocoanos consideran que los comicios de octubre van a ser diferentes a los del año pasado, pues van a votar por la Alcaldía de Riosucio y la gobernación del Chocó.



Fredy Lloreda, Alto Consejero para la Gobernabilidad del Chocó, dice que “los ánimos están muy altos y la participación va a ser histórica”.

Lloreda agrega que el ambiente en el corregimiento es de optimismo. “Siendo parte de Chocó tendremos más beneficios, de eso no hay duda. Por ejemplo, por el momento ya se está haciendo una revisión de la población para que Belén de Bajirá pase a ser un municipio”, dice.

Y es que ya hay candidatos prometiendo que si ganan van a impulsar que Belén se convierta en municipio chocoano. Uno de ellos es el candidato Palacios. “Eso nunca hubiera pasado en Antioquia, nunca”, sentencia.



Ante sus grandes necesidades, como servicios públicos y vías, los habitantes esperan que los que salgan elegidos en realidad les cumplan.



“Lo que necesitamos es hacer presencia estatal, acompañamiento del departamento, apoyo en el retorno de las personas que fueron sacadas de sus tierras”, añade Palacios.

Osorio, por su parte, opina que la gobernación de Antioquia venía invirtiendo buenos recursos en las vías, uno de los grandes problemas del corregimiento. Pero Palacios dice que para Chocó, Belén de Bajirá será una prioridad de primer orden.



Miguel Osorio Montoya

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN