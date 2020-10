Los problemas de Belén de Bajirá por ser de Chocó

La transición que están viviendo los más de 17.000 habitantes de Belén de Bajirá cada vez tiene más traspiés. Tras la decisión de que este corregimiento y tres más (Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo) dejaron de pertenecer a Antioquia para formar parte de Chocó, la comunidad ha tenido que atravesar diversas dificultades, como lo son el acceso a la salud y la educación.



El hecho más reciente ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando la Gobernación del Chocó dio la orden de cerrar la ESE Hospital La Asunción, el centro de salud de Bajirá de la EPS mixta Savia Salud, por no cumplir con los requisitos para operar en territorio chocoano.



Dicha entidad paisa tiene afiliadas a unas 8.000 personas en Bajirá, es por ello que, tras darse a conocer la decisión, los usuarios de esa EPS han tenido que desplazarse hasta Mutatá (municipio al que pertenecían antes), a dos horas de camino por vías sin pavimentar y con la posibilidad de que la persona se agrave en el camino.

En Belén claman por mejores vías de acceso. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Naudy Ortega, secretaria de Salud de Chocó, dijo que el cierre se efectuó porque la institución no se encontraba habilitada para operar en el departamento.



Por su parte, Luis Morales, gerente de Savia Salud, indicó que la autorización para operar la entrega la Superintendencia de Salud y no la Gobernación de Chocó.



“A Savia lo autoriza a operar en otro departamento la Supersalud, mientras que al hospital de Mutatá lo puede autorizar la Gobernación del Chocó. El centro de salud cumplía con todos los requisitos para operar en Antioquia, por eso resulta extraño que la Gobernación del Chocó haya decidido cerrarlo, algo inconveniente porque afecta la atención de la población”, dijo.



Aunque en el corregimiento hace presencia un centro médico chocoano (Servimédicos) que atiende a cerca de 1.600 personas, tras el cierre de Savia Salud, éste no puede prestar sus servicios a las familias afectadas.

En Belén de Bajirá, 8.000 personas quedaron sin centro de salud tras la salida de EPS antioqueña. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Henry Chaverra, coordinador del Comité pro Defensa de Belén de Bajirá, mostró su preocupación al respecto, más aun, teniendo en cuenta que ante una urgencia el desplazamiento es muy largo.



“Se viene dando el ‘paseo de la muerte’ a los habitantes de Bajirá a través de la EPS Savia Salud. Llevamos cerca de dos años insistiéndole a la EPS que desasegure a los más de 8.000 habitantes”, explicó.



Actualmente se avanza en la entrega del colegio que era administrado por Antioquia, lo que implica también el traspaso de los educadores a Chocó. Otros retos para Bajirá son la falta de alcantarillado y vías adecuadas. “Antioquia está entregando unos planteles educativos en pésimas condiciones, horribles por cierto, y la salud está deteriorada”, dijo Chaverra.



Los involucrados aún están a la espera del fallo del Consejo de Estado a la demanda de Antioquia contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que estableció en un acta de deslinde entre Chocó y Antioquia los límites de los territorios el 11 de mayo de 2015.



“Somos institucionalistas, respetamos los fallos. Hasta tanto no haya un pronunciamiento del Consejo de Estado que le dé la razón a Antioquia, Belén de Bajirá es del Chocó, así no nos guste. Ya las decisiones que tome Chocó de cerrar un puesto de salud le atañen al gobernador del Chocó”, dijo Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno y quien estuvo a cargo de la Gobernación de Antioquia.



MELISSA ÁLVAREZ

Corresponsal de EL TIEMPO

MEDELLÍN