Una cámara de seguridad de un local comercial captó a una mujer caminando descalza y desorientada en horas de la noche por la carretera Troncal del Caribe, cerca de la zona donde apareció un bebé muerto en la playa de Buritaca, zona rural de Santa Marta.



Las autoridades analizan las imágenes y características físicas de esta persona, quien se presume sería Yeni Alexandra Higuera Casallas, quien llegó con su hijo a la capital del Magdalena huyendo de Bogotá -al parecer- por unos problemas que tenía con su expareja y papá del niño de 15 meses.

La hipótesis de que la mujer habría fallecido ahogada junto a la criatura todavía es una posibilidad para los investigadores judiciales, sin embargo, su cuerpo no ha sido encontrado a pesar de la búsqueda por agua y tierra de personal de Guardacostas, comunidad y Policía.



Por esa razón, con el paso de los días toma mayor fuerza la versión de que la enfermera Yeni Higuera siga con vida y esté todavía en el territorio.



De hecho, las imágenes donde se le habría visto caminando sola son de una cámara de seguridad de un local comercial en el sector de Puerto Nuevo, corregimiento de Guachaca, cerca del lugar donde apareció muerto el bebé.

La familia está desesperada por paradero de la mamá

Los familiares de la mujer, en especial su madre Soraida Casalla, están desesperados al no entender lo que sucedió y mucho menos saber el paradero de su hija.



Temen que haya presentado otra crisis psicológica como le sucedió hace poco tiempo, cuando por el estrés sufrió una parálisis facial y tuvo que ser internada en una clínica.



"Queremos que aparezca y se aclare todo lo que pasó. Ella no venía bien por todos los problemas que enfrentaba con su exmarido por la custodia del bebé, pero siempre fue una excelente mamá", cuenta Soraida.

Los padres del bebé mantenían en conflicto

El coche del menor fue hallado cerca del balneario. Foto: Policía de Santa Marta

La familia de Yeni Higuera asegura que la mujer no le entregaba el niño a su papá porque no lo atendía correctamente. También, expresaron que ella puso fin a esa relación por las constantes peleas y maltratos físicos que recibía.



Edwin Guerrero, padre del bebé fallecido, dijo que nada de eso era cierto y que su única intención era estar cerca de su hijo, a quien vio por última vez el 13 de febrero.



"Yo decidí acudir a los mecanismos legales para que me permitieran ver al niño; nunca pretendí quitarle la custodia", contó el hombre, quien explica que su preocupación comenzó cuando se enteró de que el bebé no había sido llevado al jardín infantil.



"Reporté lo que pasaba en el CAI de Kennedy y después me llamaron a decirme que mi hijo al parecer era el mismo que habían encontrado muerto en Santa Marta", relata Edwin, quien viajó a identificar al niño en la capital del Magdalena, donde permanece a la espera de una respuesta a su dolor.

Edwin admitió que en contra suya había una caución interpuesta por Yeni Higuera que le prohibía acercarse a ella. Sin embargo, aseveró que nunca agredió a la mujer y que todo se trató de una estrategia de ella para que no pudiera tener acceso al niño.



Por el momento, todos los testimonios entregados por el hombre y los familiares hacen parte de la investigación que realizan las autoridades para establecer lo que generó la tragedia en Santa Marta.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

