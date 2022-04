En un misterio se ha convertido el paradero de Yeni Alexandra Higuera Casallas, la mujer que presuntamente abandonó a su bebé muerto en un coche en las playas de Buritaca, zona rural de Santa Marta.



Su familia asegura que esta mujer, oriunda y residente en Bogotá y de profesión enfermera, salió de su casa junto con su hijo desde el jueves 31 de marzo y no ha regresado.

Yeni Higuera es la madre del menor fallecido.

“Supimos que estaba en Santa Marta por las noticias del hallazgo de un niño fallecido, que posteriormente se estableció que era su hijo. De ella no hemos sabido más nada”, contó Soraida Casalla, madre de la mujer.



Sobre lo que pudo suceder, los familiares no se atreven a asegurar nada, lo único que tienen claro es que Yeni Higuera estaba presentando un cuadro de estrés y ansiedad a raíz de un lío legal que enfrentaba con su expareja por la custodia de su hijo.



“Él la amenazaba con que le iba a quitar al niño y ella se ponía muy mal. Por esa situación sufrió una crisis nerviosa que le causó una parálisis facial y la mantuvo internada en una clínica”, sostiene Soraida.



Según la madre, esa presión permanente de su exesposo la habría hecho que dejara su casa en la capital del país y huyera la semana pasada a Santa Marta.



“El viernes 1 de abril fue la última vez que tuvimos información de ella por un correo que nos envió de una carta de la abogada del papá del niño, relacionada con el proceso que sostenían”, relata la familiar.

La mujer cerró sus redes sociales

El coche del menor fue hallado en el balneario.

Mi hija me manifestó en la última llamada que estaba lejos y que no iba a permitir que le quitaran el niño FACEBOOK

A partir de allí, la madre intentó comunicarse por llamada y mensajes con Yeni Higuera, pero ella no volvió a contestar y cerró sus redes sociales.



“Mi hija me manifestó en la última llamada que estaba lejos y que no iba a permitir que le quitaran el niño, se notaba muy desesperada”, detalló Soraida Casalla.



El 6 de abril, en la capital del Magdalena, generó conmoción el hallazgo de un bebé sin signos vitales en la playa de la vereda Buritaca. Las autoridades, de forma preliminar, informaron que la causa del deceso sería por inmersión.



La identidad del infante de 15 meses se conoció días después, cuando su papá, identificado como Edwin Guerrero, llegó proveniente de Bogotá y lo identificó.



Desde ese momento, los familiares de Higuera permanecen angustiados y desconcertados por esta tragedia. La madre se encuentra en Santa Marta liderando la búsqueda de su hija, confiando de que se encuentre bien de salud y pueda contar lo que sucedió.



