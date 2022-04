Aunque apareció la madre del niño que fue encontrado muerto en una playa de Santa Marta, lo que sucedió el pasado 4 de abril es un misterio.



(Lo último: Apareció en Bogotá la madre del niño hallado muerto en playa de Santa Marta)



Edwin Guerrero, quien por fin pudo sepultar a su a su hijo el pasado domingo, luego que Medicina Legal confirmara con la prueba de ADN su parentesco, se mantiene a la espera de una explicación sobre lo qué pasó en la vereda Buritaca, zona rural de la capital del Magdalena.

Aunque no se atreve a lanzar ningún juicio contra la madre, sí le pide a las autoridades que investiguen a profundidad y que se haga justicia.



La familia de Yenni Alexandra Higuera Casallas solo se limitó a aceptar que la mujer ya está en Bogotá en buenas condiciones físicas.



También indicaron que fue contratado un abogado para que la represente en Santa Marta frente a este inusual caso que ha generado conmoción e incertidumbre en el país.



El padre de la criatura luego de indagar sobre el paradero de Yenni Higuera conoció que está internada en una clínica mental a raíz de una crisis psicológica que al parecer viene presentando.



Las autoridades están a la espera de que mejore su condición de salud para que explique las razones por las cuales terminó en Santa Marta, una ciudad tan distante a su residencia.



También desean escucharla para que cuente en las condiciones de modo y lugar en las que se produjo el deceso de su hijo de 15 meses.



“Lo primero es establecer su verdadera condición psiquiátrica y luego proceder a saber su versión de los hechos”, señaló un investigador judicial.



Hasta el momento, lo único que se conoce es que Yenni Higuera salió de su casa en Bogotá por temor a que su expareja le quitara la custodia de su bebé, según contó su mamá.



Por su parte, Edwin Guerrero desmintió que tuviera algún deseo de quedarse con el niño, y aclaró que su único deseo con una solicitud judicial era tener derecho a verlo y permanecer tiempo con él.

Por esa razón, dice, le sorprendió la actuación de la mujer, quien no solo se lo llevó sin avisarle a nadie, sino que lo dejó abandonado y sin signos vitales en una playa de Santa Marta. Posteriormente, desapareció y solo pudo ser ubicada 15 días después que se reencontró con su familia en la capital del país.



“El tiempo que estuve con ella, nunca le vi que padeciera trastorno alguno. Era una mujer aparentemente sana que se dedicaba a la enfermería y que siempre mostró amor hacia su hijo. Por todo eso, no entiendo cómo y por qué ocurrió esta tragedia que me tiene destrozado”, expresó Edwin.



El abogado que lleva el caso en defensa de Yenni Higuera, al parece ya maneja una hipótesis de lo ocurrido, la cual ya está en poder y análisis de los investigadores judiciales.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv