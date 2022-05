Ha pasado ya un mes desde que se conoció la muerte de un niño de 15 meses en las playas de Buritaca, en Santa Marta, y no hay claridad de lo que pasó.



Edwin Guerrero, padre de la criatura, está inconforme con la respuesta de las autoridades a su insistente petición de que se establezca las causas y razones por las que su hijo fue abandonado sin vida en una ciudad tan distante a la que residía.

“Ya esto lleva mucho tiempo y nadie dice nada. Me he cansado de llamar a la Policía e ir a la Fiscalía, pero solo me dicen que tenga paciencia”, manifestó el hombre en medio de su desespero.



Aunque Edwin en un principio pensaba que pudo tratarse de un accidente, con el paso de los días empieza a convencerse que “a mi hijo lo mataron”.



Edwin, quien asegura no ha recuperado la tranquilidad, decidió liderar su propia investigación para atar cabos y construir la hipótesis más certera de lo que sucedió en la capital del Magdalena.



“Ella tomó un bus el 31 de marzo en horas de la noche y llegó a Santa Marta el 1 de abril. Ya llevaba su hecho pensado, porque se dirigió a una playa distante y no se quedó en la zona de bañistas, sino que fue a un sector solitario y de olas fuertes, donde posteriormente fue hallado mi hijo muerto”, detalla Guerrero.



Al hombre le llama la atención que a pesar de que Yenni Higuera apareció hace 15 días todavía no ha dicho lo que ocurrió.

El hombre pide acceso a la carta

“Yo creo que ese silencio que ellos guardan es porque no hubo un accidente, sino algo que le hicieron al niño. Es claro que sus familiares la están encubriendo”, expresa el padre.



El hombre se enteró además que su expareja, antes de irse a Santa Marta, dejó una carta a sus familiares, contándole lo que pensaba hacer.



“Yo quisiera tener acceso a ese escrito y saber lo que dice. Según me contaron, ahí ella se estaba despidiendo de todos”, sostiene Edwin.



Otro detalle que le hace pensar sobre la posible culpabilidad de su expareja es que “ella siempre que quería afectarme a mí le hacía algo al niño”.

¿Qué ha pasado con la joven Yenni Higuera?

La mujer apareció recientemente. Foto: Cámara de seguridad y Álbum familiar

Su afirmación la sustenta en que en una primera pelea fuerte que tuvieron, Yenni decidió quitarle todo el cabello al niño contra la voluntad de su papá, también lo bautizó por la iglesia católica cuando ambos habían acordado hacerlo por la cristiana y finalmente se lo llevó sin su consentimiento a Santa Marta, donde se produjo su deceso.



“Yo quiero que ella me dé la cara y que me responda por lo que pasó con el niño”, agregó Edwin, quien no descansará hasta garantizar que se haga justicia por la muerte de su hijo.



El paradero de Yenni Higuera se ha convertido en un misterio. Hace 15 días, cuando apareció, se dijo que había sido internada a una clínica mental por un trauma psiquiátrico que padecía; sin embargo, se desconoce en qué lugar se encuentra y si ya fue dada de alta.



Su familia se niega a entregar detalles de su estado de salud o dar cualquier declaración. Lo único que ha indicado sobre el caso es que un abogado se encuentra representando a la mujer ante las autoridades correspondientes.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

