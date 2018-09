Muere bebé de 17 meses tras consumir pan envenenado en Curillo,Caquetá

Una bebé de 17 meses falleció luego de consumir un pan que había sido expuesto a Furadan, un veneno que se utiliza para matar a los perros, en un hecho que ocurrió el lunes en el barrio El Poblado, en Curillo, Caquetá.

"La niña salió a jugar con su hermanito y otros niños, mientras estaban jugando su hermano se dio cuenta que la bebé había consumido el pan y se lo quitó de las manos y le avisó a sus papás acerca del suceso, ellos le dieron tetero y le lavaron la carita”, afirma Vianey, tía de la menor de edad.



Enseguida sus papás la llevaron al hospital por presentar síntomas de desmayo y mareos, los médicos correspondientes no sabían con exactitud cuál podría ser el veneno que provocó la intoxicación.

“Yo fui hasta la Estación de Policía a llevar el pan para que se hicieran las pruebas correspondientes, pero ellos solo me dijeron que lo dejara ahí y que muy pronto se comunicaban con ella para verificar el suceso”, agrega la tía de la niña.



Según la familiar de la menor de edad, la Secretaría de Salud y las autoridades correspondientes no se ha comunicado con ellos para esclarecer los hechos, solo pasaron por el barrio El Poblado en sus carros pero no se bajaron para hablar con sobre el suceso.

“La Comisaria de Familia se encuentra haciendo el apoyo psicosocial a los familiares. El caso se presentó a la Fiscalía quienes determinarán el debido proceso para los presuntos autores del hecho”, señala Edison Cuesta, secretario de Gobierno del municipio.



“No es la primera vez que utilizan el Furadan para matar a los perros del barrio, este caso se ha venido presentando varias veces en el barrio y las autoridades no hacen nada al respecto, esta vez fue mi sobrina la que murió, pero le puede pasar a cualquier niño”, lamenta Vianey.



Este martes 4 de septiembre a las 2 de la tarde se realizará el sepelio de la bebé en la iglesia Nuestra Señora del Carmén.





