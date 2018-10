El emblemático barrio que es el centro del microtráfico en Cartagena

A una cuadra del comando de Policía del barrio Getsemaní, en Cartagena, se encuentran dos de las ollas para expendio de droga más antiguas del centro de la ciudad.



Las autoridades saben que en el callejón Angosto hay dos casas donde, debido a la alta demanda de turistas y consumidores locales, venden drogas las 24 horas del día.



La entrada de jóvenes consumidores, principalmente turistas, es constante por las dos esquinas del callejón Angosto, a 10 metros de la Plaza del Pozo, ante la mirada cómplice de los habitantes del sector.

Pese a que las dos viejas casonas donde se vende la droga ya tienen orden de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, estas operan con total normalidad ante los ojos de las autoridades de la ciudad.

El crecimiento de la llamada ‘para hotelería’ que ha aumentado la presencia del llamado turismo mochilero es otro factores que ha promovido el aumento del consumo en el viejo barrio cartagenero. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Tras las medidas decretadas por el Gobierno Nacional para regular el consumo de la dosis mínima en el país, las autoridades de Cartagena se enfrentan a un nuevo reto en la ciudad.



"El decreto dota a la Policía de las herramientas necesarias para evitar que los jíbaros se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo de drogas", señala la Presidencia de la República.



Según el último informe del Centro de Observación y Seguimiento a la Delincuencia, Cosed, Getsemaní y otras zonas turísticas de Cartagena son foco de microtráfico debido al encuentro del 'turismo mochilero' y consumidores locales.



Basado en datos entregados por la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cartagena, el Cosed estableció que los barrios Getsemaní, La Quinta, Ceballos, El Pozón, Olaya sector Playa Blanca, Ternera, Olaya sector Zarabanda, San Pedro Martir, Altos de San Isidro, Las Brisas, Olaya sector La Puntilla, San José de Los Campanos, Chambacú, Daniel Lemetre, Barú, Bocagrande, Manga, San Fernando y Nariño, son los más afectados por el microtráfico y consumo de droga en la cudad.

"El fenómeno de la droga no es nuevo en Getsemaní, es viejo, pero ahora hay un crecimiento del turismo mochilero por lo que las cifras se han disparado”, asegura Fredy Goyeneche, director del Cosed.



El crecimiento de la llamada ‘para-hotelería’ en Getsemaní que ha aumentado la presencia de este tipo de turismo es otro factores que, según el Cosed, ha promovido el aumento del consumo de droga en el antigüo barrio cartagenero.



El libro ‘Getsemaní Casa Tomada’ de la investigadora cartagenera Laddys Posso, cuya primera edición vio la luz en el año 2015 entregó un dato revelador “en las 22 manzanas que conforman el barrio se encuentran en operación más de 85 hoteles”.



Las Calles del Pedregal, de la Media Luna y La calle Larga son señaladas en el estudio del Cosed entre los espacios públicos de la ciudad donde la droga se expende al aire libre.



Frente a los bares de la Calle de la Media Luna, camuflados como vendedores de tinto o de fritos, los jíbaros ofrecen marihuana y cocaína durante las noches y las madrugadas.



En la Calle de la Tripita y Media, también en Getsemaní, los jíbaros ofrecen la droga a los extranjeros a cualquier hora.





Cabe recordar que el Presidente de la República, Iván Duque, firmó ya el decreto reglamentario mediante el cual se faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos.



Por el momento, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, General Humberto Poveda, aseguró que no está autorizado a referirse a la prohibición de la dosis mínima.



El alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, respaldó la prohibición de la dosis mínima planteada por el Gobierno Duque, y aseguró que apoyará a la Policía Metropolitana en su lucha contra el microtráfico, pero aún no ha planteado qué se va a hacer con las ollas de vicio más viejas de Getsemaní y con el aumento del consumo en este barrio y en otras zonas turísticas de la ciudad.



Redacción Caribe.