Barrio afectado por invierno en Armenia rechazó subsidios de vivienda

Según lo advirtió tanto la Alcaldía de Armenia como la Personería del municipio, los habitantes del asentamiento Milagro de Dios, ubicado al sur de la ciudad, se negaron a recibir los subsidios de viviendas que les ofreció la administración municipal.

La premura por la evacuación de las 81 familias (unas 277 personas) se debe al riesgo inminente de colapso que tienen las viviendas de este sector y a las medidas provisionales que le concedió el juzgado tercero civil del circuito de Armenia a la personera Juliana Victoria Ríos luego de una acción de tutela que ella interpuso.

Ríos solicitó la reubicación inmediata de todos los habitantes del barrio, que según Empresas Públicas de Armenia (EPA) fue construido de manera irregular sobre la red de alcantarillado de esta empresa.



Según el personero auxiliar, José Miguel Camacho, desde esta entidad se ha intentado proteger a la comunidad de esta situación de riesgo. “Hemos sabido que el municipio a través de diferentes instancias ha hecho presencia en el barrio con el fin de entregar una serie de subsidios de arrendamiento sin embargo la comunidad se ha mostrado reticente a recibirlos. También hay que decir que la orden fue la reubicación no la entrega de subsidios y esta no equivale nunca a los subsidios, se requiere una acción aún más fuerte por parte de los accionados”, aseveró Camacho.



Por su parte Eliécer Pérez, uno de los líderes del barrio, señaló que no aceptaron los subsidios pues consideran que 200 mil pesos “no alcanzan para pagar un arriendo en ninguna parte, además nos dan el primer mes y se olvidan de nosotros. Ellos (Alcaldía) lo que quieren es sacarnos de aquí pero nosotros pedimos un lote para que nos reubiquen”.



Agregó que hay unas viviendas que tienen más riesgo que otras. “Estamos acostumbrándonos al agua que baja por las calles, que parecen un río, cuando llueve todas las casas se inundan, incluso en una la presión del agua reventó una puerta y sacó la nevera, la estufa, el lavadero, todo”.



Según un comunicado de prensa de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (OMGERD), “durante el procedimiento (de entrega de subsidios) los funcionarios se encontraron con la negativa y falta de colaboración de la comunidad para el desarrollo de dicha actividad. Desde la Administración Municipal se deja constancia de la actividad como parte del proceso de acatamiento y desarrollo de las acciones establecidas en el fallo de tutela, resaltando que esta zona está catalogada como de alto riesgo”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO