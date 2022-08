Hace 25 años, el nombre de Liliana Cáceres ocupó las portadas y noticieros de Colombia y el mundo, ya que supuestamente se encontraba en embarazo, esperando la llegada de nueve bebés.



Su gigante barriga llamaba la atención y la presión mediática terminó por obligar a la bolivarense de 16 años, a decir la verdad: todo había sido una farsa y su barriga, no era más que trapos. Todo lo había inventado para mantener el amor de su pareja.



La historia aún no se olvida en la Costa y en Colombia en general. Ahora, tal parece que la historia se volvió a repetir.



En el corregimiento de Julio Zawady, jurisdicción del municipio de la Zona Bananera, encontraron otra 'barriga de trapo'. Lo que se conoce de este nuevo y curioso hecho es que Yorleidys Patricia Navarro Herrera, inventó un embarazo de gemelos con fines que todavía no se han hecho públicos.



El supuesto embarazo de 7 meses marchaba 'viento en popa', pero el pasado 26 de julio dijo en su casa que debía viajar a Barranquilla para adelantar unos trabajos de sus clases.



Desde entonces su familia no supo más de su paradero y al ver que no regresaba ni daba señales de vida, decidieron dar aviso a las autoridades.



“Al pasar como dos días y en vista que ella no nos escribía, decidimos escribirle y nos preocupamos de inmediato ya que no le llegaban los mensajes de WhatsApp . Por tal razón, decidimos llamarla y la situación fue peor porque el teléfono se iba a buzón de voz”, indicó en su momento la madre de la mujer.



Su imagen inundó las redes sociales y alguien que la reconoció, le informó a sus familiares que la mujer no estaba en Barranquilla, sino en Ciénaga, Magdalena.

¿Qué dice la Policía?

En un comunicado, la Policía del Magdalena señaló que recibieron la información de que la mujer había acudido a la Policlínica. " De inmediato unidades de la UBIC se desplazan hasta la Policlínica, donde nos entrevistamos con el galeno en turno, quien nos manifiesta que la mujer en mención llegó a eso de las 14:10 y qué toda la documentación que presentaba era falsa".



Dicha documentación eran exámenes de embarazo, radiografías 3D, citas de control prenatal entre otros.



"También nos manifiesta la doctora que para el día 31 de julio del presente año la señora Yorleidys acudió a una cita médica en la que se le hicieron varios exámenes y en los cuales arrojaba que no ha estado embarazada en un tiempo aproximado de 6 meses”, dice la comunicación.

Se hospedó donde una amiga

A través de Facebook, una joven identificada como Dayana López, aseguró que Yorleidys Patricia Navarro Herrera la contactó desde el 21 de julio para que le diera posada por unos días, luego de haber perdido todo en un incendio en su vivienda.



"El día 26 de julio, en horas de la noche, llega a mi casa, con su ropa, sus cosas, y sin bebés, ni mucho menos le vi barriga de embarazada, ¿qué había allí aparte de ropa? No lo sé, son sus cosas personales, pasando unas horas, una de las pocas palabras que cruzó conmigo fueron. “Yo tengo 2 meses de haber dado a luz” mis bebés están en Bogotá con mi hermano”, dijo Dayana en su post.

