La muerte de un hincha en medio de una pelea entre seguidores del Unión Magdalena y el Junior de Barranquilla, el sábado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, volvió a poner en el ojo del huracán a las llamadas barras bravas.



La batalla campal se inició en la tribuna oriental y se extendió hasta la mitad de la cancha, por lo que el juego fue suspendido y se definirá en el escritorio.



Una de las últimas escenas que había dejado la violencia entre hinchas en el país sucedió a comienzos del mes, cuando un aficionado del Atlético Nacional fue golpeado y apuñalado por 15 hombres en la variante que de Cota conduce a Chía. También fue una batalla campal protagonizada por unas 400 personas.



Y no se puede dejar de mencionar los hechos que sucedieron en agosto del 2021, cuando en medio de una riña en el estadio El Campín, un hincha de Nacional, identificado como Julián Mateo Molina Fonseca, de 19 años, golpeó brutalmente a un seguidor de Santa Fe. Le pegó en reiteradas ocasiones patadas en la cabeza.

Foto: Captura de pantalla, Anderson Freite

Son solo algunas escenas que se han presentado durante los últimos meses protagonizadas por hinchas de equipos de fútbol colombiano y que deja en evidencia que esta problemática con la que nos enfrentamos desde hace más de dos décadas en nuestro país parece no tener fin y que se da en gran parte del país.



La situación en Medellín

En la capital antioqueña, las barras Los del Sur, de Atlético Nacional (LDS), y Rexixtenxia (RXN) Norte, de Independiente Medellín, son las barras más conocidas y grandes que hay.

Por los lados de Nacional, se estima que hay unas 11.000 personas, mientras que la RXN tiene 9.500 integrantes.



En la ciudad, desde 2016 se vienen realizando los ‘clásicos’ con presencia de ambas hinchadas después de más de dos años de jugarse solo con fanaticada local.

Y si bien se han presentado algunos desmanes, el balance en general ha sido positivo.



“En Medellín llevamos más de 10 años haciendo un trabajo muy bueno en el que hemos logrado que las barras construyan de forma conjunta y que ya trabajan de manera conjunta y coordinada, es algo que vamos a mantener porque es un ejemplo a nivel nacional e incluso internacional”, aseguró el alcalde Daniel Quintero.



Trayectoria del arma blanca lanzada en el Atanasio Girardot. Foto: Alcaldía de Medellín

En la ciudad se vienen fortaleciendo procesos sociales entre las barras, la alcaldía y los equipos, en el marco de una política pública de cultura del fútbol aprobada en 2017.



En el primer clásico con ambas hinchadas, en marzo del 2016, se presentó un enfrentamiento entre barras que terminó en el castigo para 12 personas identificadas gracias a las cámaras de seguridad, gracias a la aplicación de la Ley del Fútbol que contempla una sanción de 20 salarios mínimos equivalentes a $ 13'789.080.



Posteriormente, en abril de ese año, en un partido de Nacional vs. Bucaramanga, se presentó una riña entre los mismos hinchas del equipo ‘verde’, en el que se evidenció el porte de puñales dentro del escenario deportivo.



En marzo del 2019, se registró una pelea con palos entre al menos 30 hinchas de Medellín y Nacional, que terminó con un menor de edad aprehendido y tres adultos capturados. En agosto del ese año, vecinos captaron en cámara una pelea con machetes a las afueras del estadio Atanasio Girardot entre los mismos hinchas del DIM, momentos antes del comienzo del clásico paisa.



Posteriormente, en septiembre de ese año, se registró una pelea entre hinchas del DIM, en el que se involucraron integrantes de la barra conocida como ‘Los Chatarrerox’.

El altercado dejó un saldo de 78 adultos capturados y 14 menores de edad aprehendidos, quienes fueron sancionados por estos desmanes.

Las estrategias en Cali

En Cali, la Secretaría de Paz y Convivencia de la Alcaldía ha realizado desde el 2020 el Barrismo Social, una estrategia para prevenir la violencia entre los integrantes de las barras bravas de los clubes América y Deportivo Cal. La idea es buscar alternativas, programas y proyectos encaminados a potenciar el liderazgo de los barristas en pro de una cultura de convivencia pacífica en torno al fútbol.



Desde hace muchos años, en Cali y el Valle del Cauca no se presentan batallas campales como la del sábado pasado en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, entre barras del Unión Magdalena y Junior, que dejó un muerto, pero sí se siguen presentando enfrentamientos entre hinchas con saldos trágicos y se han dado invasiones a la cancha.

Pelea en tribuna sur del estadio Pascual Guerrero Foto: Toma de video

Este año, un seguidor del América fue asesinado durante un pelea que se suscitó cuando barristas del América y del Cali se enfrentaron en un parque de la ciudad.



Por lo menos, un caso similar al anterior se presenta, en promedio, cada año en Cali. En esta ciudad, las dos barras más grandes son Barón Rojo Sur (del América) y Frente Radical Verde (del Deportivo Cali). Cada una tiene entre 9 mil y 10 mil integrantes.



“El Barrismo Social es un compromiso de ciudad, donde buscamos construir espacios de diálogo, fortalecer la convivencia pacífica y prevenir la violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos. Un trabajo que, en conjunto con los jóvenes de la ciudad, que hacen parte de estos grupos de barrismo, le quieren dejar como legado a las futuras generaciones”, dijo Danis Rentería Chalá, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, quien recalcó que el Barrismo Social es una política pública, la primera de Suramérica.



Según la Subsecretaría de Prevención de Cultura Ciudadana, se han realizado 17 encuentros con líderes de las barras bravas y se caracterizaron cuatro bloques de la barra popular Barón Rojo Sur. (Averno Central, Mariano Ramos, Bloque Norte y Siloé).



Además, de 12 barras tradicionales que se ubican en las tribunas familiares norte y oriental: Americanos Fieles, La 85, Huracán Skarlata, La Red Skarlata, Tribuna, Popular Norte, Oriental Escarlata, Barricada, Nosotros Somos Norte, Red Sabbath, Santa Isabel, Secta Inmortal y Colectivo Rojo Palmira.



También se ha adelantado un encuentro de caracterización con los principales líderes de las barras populares, barras tradicionales y colectivas futboleras del Deportivo Cali.

Situación en la Costa

En Barranquilla, se tienen identificadas tres barras bravas que alientan a Junior. Estas son: Frente Rojiblanco Sur (FRBS), con 1.200 integrantes, Los Kuervos, con 1.000 miembros, y Bloke Central, con 500 hinchas, aproximadamente.



Entre los más recientes hechos de violencia en torno al fútbol, se recuerdan los desmanes del pasado 20 de febrero de 2022, cuando integrantes de las barras locales, en las tribunas sur y norte, se trasladaron hasta occidental a enfrentarse con hinchas del América. La Policía Metropolitana de Barranquilla atendió dos riñas, contabilizó tres lesionados (dos en el interior y uno en el exterior del Metropolitano), 60 aficionados de la visita fueron retirados y tres menores fueron conducidos a la UCJ.



“Se hace un fuerte llamado de atención a la ciudadanía para que sean tolerantes en estos eventos deportivos. Le sacamos una tarjeta roja al mal comportamiento”, dijo el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Jhon Sepúlveda, sobre ese acto de violencia.



Hinchas del Unión Magdalena invaden la cancha en el juego contra Junior. Foto: Twitter: @breinnerArtetaC

Asimismo, se recuerda la noche del 13 de mayo de 2021, cuando unos manifestantes protestaron en el marco del paro nacional en el exterior del estadio Romelio Martínez, donde jugaron Junior vs River Plate, de Argentina.



Con el propósito de promover la sana convivencia en los estadios, la Gobernación del Atlántico dirige desde 2021 el programa Viva la Barra, en el que capacita a los miles de integrantes de las tres barras identificadas en las áreas de mantenimiento y aires acondicionados, carpintería metálica, soldadura, electricidad, entre otros, para que emprendan. Además, reciben donación de instrumentos musicales, necesarios para ellos durante los cánticos a Junior durante los cotejos.



De otro lado, el estadio de fútbol Jaime Morón de Cartagena fue escenario de hechos de violencia en el último partido en el donde el equipo local, Real Cartagena, venciera 3 a 1 al Boyacá Chicó Fútbol Club.



Pese a la victoria local, integrantes de la barra ‘Rebelión Auriverde’ rompieron parte de la silletería del escenario deportivo.



“Rechazamos los daños a la silletería del estadio Jaime Morón en el último encuentro entre los equipos Real Cartagena y Boyacá Chicó Futbol club. Nuestros escenarios deportivos están abiertos a las familias, jóvenes, barras y personas que quieran hacer uso responsable y respetuoso de los mismos, pero no podemos permitir ningún tipo de destrucción de las estructuras ni las bancas”, señaló Paola Pianeta, secretaria del interior de Cartagena.



En Cartagena se estudia la posibilidad de cerrar las puertas del estadio a los violentos en los próximos juegos.



“Hacemos un llamado a la barra Rebelión Auriverde para que este tipo de comportamientos no se vuelvan a presentar porque de lo contrario tendremos que tomar correctivos y sanciones como prohibir el ingreso de los barristas”, agregó la secretaria del interior y convivencia de la ciudad.



El Distrito actualmente realiza mesas de trabajo con líderes de las barras locales para orientarlos sobre el respeto a los bienes públicos, el buen comportamiento en los eventos públicos y evitar las provocaciones y llamados a la violencia que puedan hace barras de equipos visitantes.



En Cartagena no se han judicializado jóvenes por los hechos de violencia en el estadio Jaime Morón.

En Bucaramanga

En Bucaramanga hay cuatro grupos de barras bravas, según el censo de la secretaría del Interior. La del Atlético Bucaramanga es la que más integrantes tiene con 906 miembros, le sigue la del Nacional con 84, América de Cali con 70, Millonarios con 16, para un total de 1076 hinchas de barras bravas de diferentes equipos.



El último hecho de violencia que se registró entre estos grupos, fue el día 12 de septiembre de 2021, en el partido entre Bucaramanga y Millonarios. El incidente inició tras la prohibición de la entrada de los hinchas del equipo visitante al estadio y debió intervenir el Esmad. Desde entonces no se han registrado hechos de violencia entre equipos.

Pelea de hinchas de Millonarios en El Campín. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

Sin embargo, la Policía Metropolitana indicó que en lo corrido del 2022 se han judicializado a 136 personas por hechos en los que están involucrados hinchas de barras bravas.



Desde la alcaldía de Bucaramanga han promovido un programa denominado 'Aguante la barra', el cual, “se propone implementar la denominada cultura del barrismo tolerante o barrismo social, del cual nacen nuevas prácticas de los y las barristas que se comprometen con labores sociales principalmente orientadas a comunidades vulnerables a nivel local, y al disfrute del espectáculo del fútbol en sana convivencia dentro de los espacios deportivos y fuera de ellos”, dicen desde la Secretaría del Interior.



Dentro de este programa se imparten talleres por parte de Policía Nacional hacia los barristas, Generar espacios de recreación entre comunidad y las barras, formación para la vida, el trabajo y manejo psicoemocional y la intervención artística con murales en puntos críticos de la ciudad.



Con información de corresponsales en Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y Bucaramanga