En Barranquilla no se impondrán nuevas medidas restrictivas a no vacunados

La alcaldía de Barranquilla no implementará nuevas medidas restrictivas para no vacunados contra el covid-19.



Así lo confirmó el jefe de la oficina de Seguridad del Distrito, Nelson Patrón, quien explicó que hasta el momento se mantendrá la exigencia del carné de vacunación a las personas que deseen ingresar a eventos masivos, como conciertos y partidos en el estadio metropolitano, y a establecimientos nocturnos.

La respuesta del funcionario se genera luego de conocerse las disposiciones en Medellín, donde alcalde Daniel Quintero Calle, anunció que ante un incremento de casos de covid-19, por la amenaza de la llegada del cuarto pico, impondría medidas restrictivas para no vacunados, como el toque de queda nocturno.

Patrón aseguró que con la Policía se mantiene de manera permanente operativos de control y vigilancia en establecimientos nocturnos, exigiendo el carné a los clientes.



Dijo que hasta el momento no se registran problemas, la situación del covid-19 en

Barranquilla en estos momentos permanece controlada, y han encontrado el respaldo de comerciantes que entienden que deben apoyar las medidas del Distrito.

“Por el momento mantenemos las mismas medidas, que es solicitar el carné de vacunación y hacer énfasis en mantener las medidas de bioseguridad: mascarilla, lavado de manos y distancia”, explicó el funcionario, quien invitó a los barranquilleros a completar su esquema de vacunación.

