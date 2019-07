Este es el pueblo colombiano que ha echado a 5 alcaldes en 4 años

Motines cada 15 días, tomas de la alcaldía, hospital y hasta la registraduría por parte de ciudadanos, es el panorama que ha vivido en los últimos cuatro años Barranco de Loba, el pueblo bolivarense que no ha aceptado a ninguno de los alcaldes que han llegado.



La historia se remonta al año 2015, cuando la elección democrática de Uldarico Tolosa se vio frustrada luego de que el mandatario fuera capturado y procesado por presuntas relaciones con grupos armados ilegales.



Meses después llegó a laborar como alcalde encargado Mauro Martínez de la Puente, pero tras protestas de la comunidad por inconformismos con su gestión, fue reemplazado por Jorge Díaz, quien estuvo en el encargo mientras se tramitaba una nueva terna a manos de Cambio Radical, el partido político de Tolosa, el titular.

“Vamos de nuevo a cerrar las instalaciones de la alcaldía. Nosotros pedimos un alcalde de Barranco no queremos gente de Cambio Radical que le ha hecho mucho daño a la comunidad”, dice York Mesa, líder de Barranco de Loba.

Vamos de nuevo a cerrar las instalaciones de la alcaldía. Nosotros pedimos un alcalde de Barranco no queremos gente de Cambio Radical que le ha hecho mucho daño a la comunidad FACEBOOK

TWITTER

Aunque a Jorge Díaz es a quien mejor le ha ido, el mandatario fue objeto de señalamientos de sectores políticos y escenario de una confrontación que originó graves hechos de orden público en el municipio.

Las puertas de la alcaldía de Barranco de Loba permanecen cerradas. Foto: archivo particular

Tras la salida de Díaz se posesionó Nidia Isabel Fonseca Ardila como alcaldesa encargada, pero la funcionaria no resistió la presión de la comunidad inconforme y a los pocos dejó la alcaldía.



“La comunidad ya no come cuento y tenemos claro que el alcalde los quiere poner Daira Galvis (senadora cartagenera) porque necesitan la plata de las regalías de pueblo para las campañas de Karen Cure y Fanny Mesa”, agrega York Mesa.



Posteriormente aterrizó en la alcaldía del pueblo Carlos José Polanco, quien ni siquiera se pudo posesionar por fuertes protestas de la población que dice estar cansada que Barranco de Loba sea la caja menor de las casas políticas de Bolívar durante los años electorales.

La comunidad ya no come cuento y tenemos claro que el alcalde los quiere poner Daira Galvis (senadora cartagenera) porque necesitan la plata de las regalías de pueblo para las campañas... FACEBOOK

TWITTER

Al último funcionario que llegó tampoco lo quisieron.



“No queremos a Giovanni Mesa, nos mandan gente que ni siquiera sabe dónde queda Barranco de Loba geográficamente”, suma Manuel Batier, uno de los inconformes habitantes del pueblo, quien lideró la salida de Mesa.



Hoy Barranco de Loba vive la mayor crisis de ingobernabilidad, y la última carta es Carlos Polanco, director de contabilidad de la Gobernación de Bolívar.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas