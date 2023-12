Barbacoas, bajo el agua: 1.000 familias damnificadas y en emergencia por inundaciones

Las fuertes lluvias registradas desde el viernes hasta este domingo 17 de diciembre ocasionaron graves inundaciones en el municipio Barbacoas, Nariño, en cuya cabecera hay más de 10 barrios que enfrentan una complicada emergencia. La zona comercial reporta millonarias pérdidas.



El desbordamiento del río Telembí deja unas 1.000 familias damnificadas que durante la noche del sábado y madrugada del domingo no pudieron dormir, tratando de evitar que las aguas ingresaran hasta sus viviendas, valiéndose de baldes, peroles y otros elementos similares.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa localidad, Elbert Benavides, anunció que casi en un metro subió el nivel del río en la zona urbana, como consecuencia de las intensas y prolongadas lluvias registradas en la región.

Los barrios más afectados son Guayabal, El Ceibo, Calle Cauca, El Túnel, Paso Grande, Peñaliza y Barragán.



En la zona comercial, las aguas ingresaron hasta varios almacenes y graneros, por lo que las pérdidas económicas son incalculables para los comerciantes.



“Es muy preocupante porque hay un sector del comercio que se inundó, lo que es la Avenida López, a sus propietarios les toca evacuar electrodomésticos, víveres y abarrotes”, indicó.

Emergencia en Barbacoas.

Precisó que pese a existir un sistema de alertas tempranas, pero no funciona de manera conveniente, por lo que las autoridades no pueden recibir la información a tiempo acerca del incremento del nivel del río por el registro de fuertes lluvias en la región.



“No se instaló de muy buena manera ese sistema en el municipio porque la zona donde debieron instalarse unos censores, eso no se pudo hacer por temas de orden público”, aseguró.



En la zona rural del municipio las autoridades también reportan considerables pérdidas de cultivos como plátano y cacao.



La emergencia invernal también causó inundaciones considerables en las veredas Cascajero, Ñambí, Mongón, Los Brazos y La Playa, donde los pobladores ante la fuerza de la corriente del río se vieron obligados a desplazarse en sus embarcaciones hasta las viviendas de familiares y amigos para proteger sus vidas.



Se está pidiendo la solidaridad con los damnificados, mediante el suministro de prendas de vestir, alimentos no perecederos, cobijas y medicamentos.



La alerta se mantiene porque en la zona las lluvias aún persisten, por lo que se ha solicitado a las comunidades estar pendiente a las recomendaciones de las autoridades.



PASTO