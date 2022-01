A las 5:28 de la tarde del pasado miércoles, socorristas hallaron a orillas del río Meta el cuerpo sin vida de Wilson Armando López Vargas, de 47 años, quien se encontraba desparecido desde el lunes cuando se bañaba en las aguas del afluente, junto con su familia, en el municipio de Cabuyaro (Meta).



Allegados a Wilson Armando les contaron a los socorristas que se estaba bañando aprovechando las aparentemente tranquilas aguas del río y en algún momento se sumergió y no volvió a salir.



La tragedia que vive la familia de Wilson Armando se suma a las de Leonardo Faivi Zatos, de 33 años, y Leonardo Arnulfo Sarmiento, de 31 años, que también fallecieron ahogados en ríos del departamento del Meta en los primeros cinco días de lo corrido del año.



Leonardo Faivi se bañaba con su hija en el río Metica, en el municipio de San Carlos de Guaroa, y Leonardo Arnulfo en el río Ariari, en Puerto Lleras. Horas después de haber desaparecido en las corrientes de agua aparecieron sin vida.



Para evitar la tragedia que viven estas tres familias que, disfrutando de las vacaciones, el comienzo de la temporada seca y lo atractivo de las aguas de los ríos, los organismos de socorro están en alerta y hacen varias recomendaciones.



El comandante operativo de la Defensa Civil en el Meta, teniente Fernando Martínez, sostiene que los bañistas que sufren estos accidentes generalmente no conocen los ríos y en verano se forman bancos de arena y las aguas poco profundas son engañosas y arrastran a las personas a los torrentes fuertes del río.



Por ello recomienda que los bañistas no vayan a zonas profundas, que los mayores estén pendientes de los niños y de los adultos mayores, que las personas no ingresar embriagadas a las fuentes hídricas o inmediatamente después de haber consumido alimentos.



VILLAVICENCIO