Bandas criminales entregaron a dos menores de edad de disidencias Farc

Dos menores de edad, quienes fueron retenidos después de un enfrentamiento con disidencias de las Farc en la vereda El Paraíso, zona rural de Montecristo, en el Sur de Bolívar, fueron entregados por una banda criminal.



Se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia y entregaron a los menores a las autoridades en una zona de la Serranía de San Lucas, entre Bolívar y Antioquia, a un miembro de la iglesia católica, un pastor evangélico y al personero de Montecristo.



Se estableció con las autoridades que estuvieron en la zona, que al parecer la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo fueron contactadas para que recibieran a los jóvenes, pero no se hicieron presentes en el sitio.



Contó el vocero del frente ‘Herlin Pino Duarte’ de las AGC, que el pasado 9 de junio, en la vereda El Paraíso, varias de sus unidades se encontraron con un reducto de las disidencias de las Farc y se presentó un intercambio de disparos que terminó con la retención de los menores.



“Teniendo en cuenta el tercer convenio de Ginebra y al DIH, tratamos de hacer la entrega formal a la Cruz Roja Internacional, pero no accedieron a participar por no tener coordinación con los demás actores de la región, lo que sucedió también con la Defensoría del Pueblo”, dicen en un comunicado.



Manifiestan además que los menores recibieron atención médica, que no fueron heridos durante la confrontación armada y que fueron entregados sin ningún problema de salud, guardando los protocolos de seguridad.



Los menores de edad fueron trasladados hasta Montecristo por los delegados de las iglesias y la Personería, para posteriormente hacer el enlace con las autoridades pertinentes.



