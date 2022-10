El actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, hizo serias denuncias sobre el equipo jurídico que lo antecedió en su despacho, en relación con las Islas del Rosario, en Cartagena.



Según Vega, fueron detectadas coimas a favor de un exfuncionario jurídico de la ANT, quien se habría lucrado por el arrendamiento de predios baldíos a privados en las paradisíacas playas.



(Además: Se inician embargos a infractores y propietarios de vehículos en Barranquilla)

Arrendamiento de terrenos baldíos a hoteles de lujo

“Llevamos a cabo investigaciones y hallamos que un exfuncionario del área jurídica de la entidad estaría involucrado en al menos 80 contratos de arrendamientos ubicados en estas islas”, señaló el director de la agencia.



Hallaron contratos desde 400 mil pesos hasta 300 millones de pesos.



Como ya lo había denunciado EL TIEMPO, entre los beneficiarios estaría el 'rey' del contrabando, Alaín Roberto Suaza López, quien habría recibido un predio en el Parque Nacional Natural Islas del Rosario, llamado isla Majayura.



Esta isla haría parte de al menos 80 contratos de arrendamiento de terrenos baldíos de la Nación que, por su condición, son inembargables, inalienables e imprescindibles.



(Le puede interesar: 'El vale' detrás de 'Rebelión', la nueva película sobre el Joe Arroyo)

Facebook Twitter Linkedin

Se trata de hoteles y casas de descanso explotan terrenos baldíos de la nación con servicios turísticos de élite usufructuando millonarios ingresos y sin pagar un centavo a la nación. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Más de una veintena de lujosos hoteles y casas de descanso, que ocupan predios de la Nación en las paradisíacas Islas del Rosario y San Bernardo, zona insular de Cartagena de Indias, suman deudas con el estado por más de 2.000 millones de pesos.



Se trata de hoteles y casas de descanso que explotan terrenos baldíos con servicios turísticos de élite, usufructuando millonarios ingresos y sin pagar un centavo a la Nación.



(Vale la pena leer: El Buque Hospital Usns Comfort llega a Cartagena en viaje humanitario)



Hay predios que suman más de 10 años de morosidad con la Nación por canon de arrendamiento. Hay carteras vencidas desde 9 meses hasta más de una década.

Venta de predios del estado en Tierra Bomba

Facebook Twitter Linkedin

El 9 de marzo del 2014, Tierrabomba, la isla del Distrito de Cartagena, por decisión unánime no votó, como protesta por la falta de agua y protección costera ante erosión. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

A un particular el distrito no puede legalizarle este bien, recordemos que los bienes del estado son para quien lo necesite y no para personas que quieran construir casas de recreo FACEBOOK

TWITTER

Además, la Personera de Cartagena, Carmen de Caro Meza, advirtió en las últimas horas al Distrito y demás autoridades que en la Isla de Tierra Bomba están loteando terrenos y ofreciéndolos para venta a cientos de personas.



De Caro Meza advirtió que estos bienes son del distrito y que, por ningún motivo, pueden venderse.



“En estos momentos se encuentran particulares vendiendo lotes en la Isla de Tierra Bomba. La Personería de Cartagena se dio a la tarea de revisar si en Tierra Bomba los lotes son por posesión o por tradición, y la curaduría ha informado que estos terrenos no pueden ser loteados. Así que advertimos a la personas que se le está ofreciendo esto que tengan mucho cuidado ya que no pueden comprar un lote que tenga matricula inmobiliaria porque no se va a poder adquirir. Los lotes son del Estado y, en su gran mayoría, son del distrito por lo que son imprescriptibles”, manifestó Carmen de Caro.



(Le puede interesar: Tormenta eléctrica y lluvias dejan inundaciones y afectaciones en Manizales)



La Personera agregó que el distrito puede legalizar estos predios, pero que solamente se les puede otorgar a las personas que habitan la Isla de Tierra Bomba y no vender a foráneos para ocupar estos bienes.



“A un particular el distrito no puede legalizarle este bien, recordemos que los bienes del estado son para quien lo necesite y no para personas que quieran construir casas de recreo”, puntualizó la funcionaria.



Cartagena