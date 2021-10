La historia detrás del naufragio de una embarcación en Acandí, Chocó

En aguas de Acandí (Chocó) continúa la búsqueda de al menos seis personas que continúan desaparecidas luego del naufragio que la embarcación que transportaba, de manera ilegal, a migrantes que buscaban cruzar desde Necoclí (Antioquia) hacia el archipiélago de San Blas en Panamá.



El hecho se presentó exactamente en área general de Cabo Tiburón, perteneciente al municipio de Acandí. La embarcación al parecer navegaba con aproximadamente 30 migrantes irregulares, entre ellos ciudadanos haitianos, cubanos y venezolanos.



No obstante, las cifras aún no son claras, debido a que si bien la Armada Nacional y la Defensoría del Pueblo estiman dicha cantidad, pescadores de la zona indicaron que la embarcación iba con sobrecupo, por lo que el balance de víctimas o desaparecidos podría ser mayor.



De acuerdo con el último informe de la Armada Nacional, 21 personas fueron rescatadas (18 cubanos, un venezolano y dos haitianos); y tres cuerpos de mujeres adultas fueron hallados sin vida (dos haitianas y una cubana).



El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reiteró la necesidad de crear un corredor humanitario para que niños y mujeres embarazadas parte de los migrantes represados en territorio antioqueño puedan cruzar hacia Panamá. Esto teniendo en cuenta que de los 21 rescatados, cinco son menores de edad.



Camargo afirmó que han sido reiterados los llamados a solucionar las crisis migratorias, teniendo en cuenta que él y los defensores del Pueblo de Ecuador, Panamá y de Costa Rica, luego de evidenciar la grave situación en Acandí el pasado 4 de agosto, solicitaron a los gobiernos la búsqueda de una solución conjunta.



"Esta situación se viene presentando de manera reiterada porque de manera permanente están en exposición y en riesgo la vida de los migrantes, de cualquiera que sea su procedencia, porque no existen condiciones mínimas de seguridad, por lo que hemos solicitado que reevaluemos la posibilidad de flexibilizar los cupos", dijo Camargo en Teleantioquia Noticias.



Y señaló que lo ocurrido en Acandí se debe a que mientras que desde Necoclí se dejan cruzar 500 migrantes al día hacia Panamá, desde ese país salen 100, lo que genera lo conocido como "un cuello de botella".



"Los migrantes están volviendo a Colombia a través del Tapón del Darién, lo que le genera un inmenso riesgo y una continua exposición a estas personas, lo que permite que haya un estímulo a la ilegalidad y que se disparen los viajes clandestinos, que desafortunadamente tuvo este resultado que conocemos y repudiamos", agregó.



La Armada Nacional confirmó que en la mañana de este martes el balance sigue siendo el mismo conocido en la noche anterior.



Actualmente en Necoclí hay cerca de 22.000 migrantes que esperan viajar hasta Capurganá, continuar su travesía por la selva del Tapón del Darién y llegar a la frontera con Panamá.



