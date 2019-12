Peleas y promesas incumplidas: el balance del exalcalde de Bucaramanga

Bucaramanga se raja en la cobertura de servicios públicos básicos. Yany León, directora del programa metropolitano Bucaramanga Cómo Vamos, señaló que aunque algunas ciudades superan en este aspecto a la capital santanderana, la ciudad registra buenas cifras.

Cobertura

Movilidad

El Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea de Bucaramanga no levanta cabeza en cuanto al número de validaciones (usuarios) y el déficit que registra, pues año a año menos personas se suben al Sistema. Cabe recordar que El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, prometió en campaña convertir a Metrolínea en un sistema seguro, confortable y eficaz. De estos tres ítems sólo se ha cumplido el primero en un parte, el segundo no se hizo efectivo porque no hubo cambios en la flota, mientras que el tercero se cumplió con algunas rutas.