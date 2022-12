El consorcio Proplaya, responsable de la primera etapa de las obras de Protección Costera de Cartagena, señala que las obras en Playa Cinco, zona turística de Bocagrande, fueron recibidas a satisfacción por la Interventoria el pasado 9 de noviembre.



"Playa cinco es la primera de las playas entregadas a la interventoría: acá se realizó la construcción de dos espolones, una escollera de contención y un relleno de arena masivo. Hay que anotar que en esta zona no había playa”, dijo Juan Carlos Monzón, director de obra del Consorcio Proplaya, quien realizó un recorrido por la obra constatando en cumplimiento contractual establecido con la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), responsable del proyecto.



El proyecto para la Protección Costera de la Ciudad Heroica busca mitigar el riesgo por erosión

“Esta playa tuvo un proceso largo, se inició con revisión de los diseños y unos comentarios en relación a corrientes y mareas, que, en su momento, fueron elevados al interventor. La UNGRD, que es nuestro cliente, se ratificó en que los diseños estaban acorde a las normas y por eso se iniciaron los trabajos", agregó Monzón.



El proyecto para la Protección Costera de la Ciudad Heroica busca mitigar el riesgo por erosión costera en la línea que tiene la ciudad con el Mar Caribe, desde el espolón Iribarren hasta el barrio Crespo. No obstante, las obras presentan retrazos.



"La obra en Playa Cinco se construyó y se entregó al interventor, de modo que cualquier tipo de discusión que exista para el uso de la playa no es competencia del consorcio Proplaya. Hoy en día hay un debate, pero no es si la obra está completa o incompleta, pues ya fue recibida por la Interventoria", suma el director de Proplaya.



Según Proplaya, en este primer año de ejecución del proyecto de Protección Costera, se han ejecutado las siguientes obras: espolones 4, 5, 6, 7 y 8. Ya ejecutaron la protección marginal y la escollera tipo 2 para un total de 2 kilómetros. También ejecutaron la escollera tipo 1 en las playas 4, 5 y 6; e hicieron el relleno de arena en playa cinco y actualmente hacen lo mismo en playa cuatro. Adicionalmente están ejecutando la instalación del sistema de drenaje de aguas lluvias entre calle 12 y calle 15.

Diseños de playas en Bocagrande, zona de mayor afluencia de turistas, pondría en riesgo a bañistas

Obras de protección costera sobre la zona turística de Bocagrande en Cartagena Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Actualmente se encuentran en ejecución dos componentes -de cuatro- contratados por la UNGRD con recursos de la Nación y del Distrito. Los costos iniciales del proyecto fueron de 160 mil millones de pesos: 100 aportó el Gobierno Nacional y 60 el Distrito.



"Han surgido interrogantes sobre si el diseño implementado en Playa Cinco podría generar corrientes o algún tipo de riesgo para los bañistas. Eso lo está revisando la Capitanía de Puerto de Cartagena", expresa el ingeniero Juan Carlos Monzón.



Según veedores de la ciudad, los diseños de las playas en Bocagrande, la zona de mayor afluencia de turistas, pondría en riesgo la seguridad de bañistas. Además, señalan que hoy faltan 20 mil millones de pesos para culminar la primera fase de este proyecto, el más importante de la nación contra la erosión costera.



"Aquí lo importante es determinar ¿cuándo se debió hacer ese análisis? , ¿Antes de qué se hiciera la obra o después?, porque si se genera un paro, un bloqueo o una protesta el afectado es el consorcio Proplaya”, puntualizó el ingeniero Monzón.



