Contaminación de la Bahía de Cartagena entra por el Canal del Dique

"Una parte importante de la contaminación de la Bahía de Cartagena viene del Río Magdalena por el Canal del Dique; un 98 por ciento del tráfico fluvial del Canal del Dique son hidrocarburos de Ecopetrol. Tristemente, el río de la patria, desde hace un siglo la cloaca de las grandes ciudades del interior del país, comenzando por la capital, que bota sus desechos al río Bogotá", denuncia el exministro de medio ambiente, José Mogollón, y tal vez el hombre que más ha estudiado el Canal del Dique y la Bahía de Cartagena.



A la izquierda, la bahía de Cartagena. A la derecha, el mar Caribe, Foto: Jaiver Nieto/ EL TIEMPO

Y es hoy el Canal del Dique, el señalado por científicos de ser el causante de la entrada de millones de toneladas diarias de contaminación, incluidas la presencia de mercurio, plomo y níquel, y otros metales pesados, a la Bahía de Cartagena.



"Acuacar vierte el 96 por ciento de las aguas negras de la ciudad por el Emisario Submarino de Punta Canoas, pero le faltan por construir, en coordinación con la Alcaldía, los alcantarillados de las poblaciones de Tierra Bomba, Punta Arenas, Caño de Loro y Bocachica", continua Mogollón en diálogo con EL TIEMPO.



Como lo dijo este diario, una investigación de universidades Eafit, Cartagena y Los Andes encontró que la bahía de Cartagena no se está descontaminando naturalmente a causa de que la renovación de las aguas solo ocurre cada dos o tres meses, lo que sería un proceso lento, y la contaminación que sale es inferior a la que ingresa.



"En cuanto al mercurio, el que no viene de las minas de oro del interior y se encuentra depositado frente a Mamonal, tuvo su origen en la Planta de Soda, que fue construida por el Banco de la República a principios de los años sesenta y entregada, antes de su cierre a finales de los setentas, al IFI (Instituto de Fomento Industrial)", sostiene Mogollón, autor del libro 'El Canal del Dique: Historia de un desastre ambiental'.

Una de las pruebas de la decadencia de la bahía es que cada ves es más dulce y pierde salinidad. Foto: Archivo: EL TIEMPO

"El Dique deja de recuerdo tres deltas recientes, que avanzan todos los años: el de Pasacaballos ya lleva desde 1981-1984 (fecha de la ampliación de ECOPETROL), 4 kilómetros de los 6 que existen en su recorrido hacia los bajos de Caño de Loro, al este de Tierra Bomba. Así, está la amenaza latente de partir la bahía en dos, colocando en peligro la razón de ser de Cartagena: su espléndida bahía de 82 kilómetros cuadrados, con accesos portuarios con 20 metros de profundidad", subraya Mogollón.



"En la bahía de Barbacoas, Matunilla (abierto en 1958 para evitar que todo el sedimento del Magdalena llegara a la bahía) ya mide 8 kilómetros de longitud. Barbacoas es menos profunda que la bahía de Cartagena, lo cual le permite al meandro avanzar al doble de velocidad. También está Lequerica (abierto en 1961), ya mide 5.5 kilómetros en su avance hacia el centro de Barbacoas. Tanto Matunilla como Lequerica enturbian con sus sedimentos las aguas y dañan por tanto los arrecifes arrecifes coralinos del PNN Corales del Rosario. Por último, los muros con los cuales se encajonó el Dique en 1981-1984, lo desconectaron de todas las ciénagas que creaban un maravilloso ecosistema rico en pesca", añade el experto.

Una de las pruebas de la decadencia de la bahía es que hoy es más dulce y pierde salinidad.



Pero no siempre fue así, hace menos de un siglo las aguas saladas penetraban el Canal del Dique y llegaban hasta los municipios fortalecendo la pesca.



"Hasta las obras 1923-1984, la salinidad (la marea) llegaba hasta el corregimiento de Las Piedras del Municipio de San Estanislao", explica Mogollón.

Otro experto en la bahía de Cartagena, y sus 'enfermedades', es el abogado ambientalista Rafael Vergara.



"Lo que hoy estamos viviendo es el resultante de una acumulación histórica. No es peor porque existen algunos controles, muchos deficientes o inexistentes, pero hay alta irresponsabilidad de los usuarios con sus vertimientos, incluso con los regulados", dice Vergara, ex secretario de medio ambiente de la ciudad.



"Es el resultado de no sentir como propio el ecosistema y ahorrar costos de tratamiento trasladándolos al patrimonio natural que soporta la descarga. A esto hay que sumarle el canal del Dique con sus sedimentos producto de la deforestación y erosión con su carga de contaminantes de la minería ilegal, las aguas residuales y las curtiembres", concluye Rafael Vergara.

