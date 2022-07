Más que el covid-19, ahora, la alerta de las autoridades es por la aparición de una bacteria en la población, que ocasiona una alta ocupación del servicio de urgencias en las instituciones prestadoras de salud en la ciudad de Pasto.



(Puede leer: Incursión deja un muerto en sur de Cauca; recompensa ante masacre)

Se trata de la bacteria del Helicobacter Pylori la que está causando graves problemas gastrointestinales en niños, jóvenes y adultos, por lo que la Alcaldía de Pasto a través de la Empresa Social del Estado, Pasto Salud ESE, hizo un llamado perentorio hacia el cuidado a toda la comunidad, ante el alto índice de consultas de pacientes con la dispepsia en los últimos días, originada por la presencia de dicha bacteria.



Ante esta nueva realidad se determinó adoptar el manejo de nuevas guías médicas para el control a tiempo de la enfermedad.



Teniendo en cuenta el elevado registro de citas en el área de urgencias y consulta externa de las Instituciones Prestadoras de Salud, se ha logrado determinar como síntomas recurrentes derivados de una infección por Helicobacter Pylori la gastritis, la indigestión y dolor o malestar en la zona superior del abdomen.



De acuerdo con la explicación de la gerente de la Empresa Social del Estado, Pasto Salud ESE, Ana Belén Arteaga Torres, la presencia de la bacteria es la causa más frecuente de gastritis y de úlcera que si no se cuidan a tiempo puede llevar a un posible cáncer de estómago.



(Le recomendamos: Covid e Infecciones Respiratorias Agudas, 'cóctel' que alerta en Cali)



“Se registra una alta prevalencia por el número de consultas en las Instituciones Prestadoras de Salud de la Empresa Pasto Salud ESE, especialmente en el área de urgencias”, dijo y agregó que por eso se determina el manejo adecuado de la enfermedad, con su tratamiento y los exámenes respectivos para establecer el avance y el grado de afectación en el organismo humano.



“Se viene adoptando distintas estrategias y herramientas que se establecen desde el Ministerio de Salud, mediante el manejo de guías médicas para el tratamiento de enfermedades o patologías producidas por la bacteria del Helicobacter Pylori”, sostuvo la funcionaria, quien señaló que con la atención oportuna de los pacientes en los hospitales y centros de salud de la ciudad, se logra disminuir de manera significativa la incidencia del cáncer gástrico, así como también de otras patologías generadas por la misma bacteria.



Tras mostrarse preocupada por la “alta prevalencia de la infección del Helicobacter Pylori, en el departamento de Nariño y especialmente en el municipio de Pasto, que se ve reflejada en complicaciones gastrointestinales”, la gerente dijo que la bacteria provoca la inflamación del estómago (gastritis), úlcera gastroduodenal y ciertos tipos de cáncer de estómago.



A su vez el médico del área de urgencias del Hospital La Rosa en Pasto, Carlos Orlando Paredes Villota, reveló que “la Empresa Pasto Salud ESE, viene garantizando la atención de manera oportuna en las unidades de salud, para determinar el manejo y el avance de la patología”.



Al mismo tiempo indicó que se realizan los exámenes respectivos en todos los pacientes, con el fin de determinar el diagnóstico mediante una endoscopia de vías digitales y biopsia para el tratamiento eficaz de la patología.



Hizo énfasis en que con base el protocolo determinado para el manejo de dispepsia, el tratamiento más utilizado para la infección generada por Helicobacter Pylori, es un inhibidor de la bomba de protones, aplicando los medicamentos necesarios por parte de los profesionales de la salud.



(Además: Comunidad en Cali se quejó por ruidos de supuestos exorcismos en iglesia)



También puso de presente que en el caso de Nariño por los inadecuados hábitos alimenticios de sus habitantes, los dolores de estómago son muy frecuentes “y el cáncer es muy frecuente por lo que si tiene los síntomas debe consultar al médico oportunamente y no auto formularse”.

Más noticias

Su mamá los mató: el doloroso crimen de 2 niños y su papá policía en Bogotá

Video revela pistas de misterioso crimen de joven en playas de La Guajira