Hay ‘plan B’ por si no dejan ingresar ayuda humanitaria a Venezuela

Este sábado llegaron 70 toneladas de ayuda humanitaria al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, que según el anuncio del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, deberán ingresar el próximo 23 de febrero al vecino país.

Lester Toledo, coordinador Internacional de Ayuda Humanitaria y delegado del presidente interino Juan Guaidó, informó cómo ingresará esta ayuda, “con el acompañamiento de nuestro pueblo, que tiene el mismo problema, porque esos militares tienen esposas que van al mercado y no consiguen, que van al Hospital Militar a visitar a sus familiares y mueren por esta misma razón, es el llamado a un pueblo en torno a la ayuda humanitaria, que el mismo pueblo se movilice hacia la frontera”.

El coordinador internacional agregó que “millones de venezolanos se van a ir por el Oriente a la frontera con Brasil, otros vendrán para acá, otros a las costas, todo será con el acompañamiento de la gente. Confiamos en la ayuda de los militares que el mundo entero estará mirando, tienen la oportunidad de que el pueblo deje de sufrir”.

Sin embargo, tras las movilizaciones de militares hacia la frontera, ordenadas por el presidente Nicolás Maduro, la oposición aseguró que ya tiene un plan B, pero que no puede revelar.



“La ayuda va a pasar, no tengan ninguna duda de eso, ya hay fecha y estamos a siete días de que esto sea una realidad, vamos a contar con el apoyo de la gente, le pedimos que vayan vestidos de blanco a la frontera en sinónimo de paz, pero no podemos hablar de plan B que ya se tiene. Si es necesario se activará”, aseguró Toledo.

Por su parte el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, afirmó que no están provocando al vecino país con estas ayudas, como afirmó el presidente Nicolás Maduro.

Ya comenzaron a llegar a Cúcuta los aviones militares de Estados unidos con la ayuda humanitaria destinada para Venezuela. Foto: REUTERS

“Alimentar un pueblo que se muere de hambre no es provocación, esta es una operación estrictamente humanitaria, darle otra interpretación es equivocado y por eso queremos desde acá pedirle a todos los miembros de la fuerza pública venezolana que permitan la entrada de estos alimentos y medicamentos que van alimentar a sus esposas y hermanos, no es una provocación es un acto de amor, indicó el embajador Santos.



Finalmente el embajador añadió, “ojalá el próximo 23 de febrero empiece esta ayuda a aliviar el dolor de los venezolanos y en poco estén las caravanas llegando a todos los rincones de Venezuela”.



Este lunes se dará a conocer el lugar exacto donde estará el centro de acopio de ayuda humanitaria en Brasil.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga