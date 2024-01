Avioneta siniestrada en Valledupar: la mujer que rescató a 5 personas tras accidente

Elizabeth Fernández y su hijo Ender Enrique Contreras Fernández, de 11 años de edad, no se imaginaron que el viaje que emprendieron el pasado domingo desde Valledupar a Bogotá para que el pequeño recibiera un tratamiento de quimioterapia por una leucemia aguda, que viene padeciendo, se convirtiera en una pesadilla que los puso al borde de la muerte.



Así quedó la avioneta ambulancia que siniestró en Cesar. Cuatro personas sobrevivieron. Un médico murió calcinado en el accidente. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@AerocivilCol⁩ pic.twitter.com/KMpPyhfaIJ — John (@PilotodeCometas) January 7, 2024

Es un milagro, Dios tiene muchos propósitos para este niño, muy valiente, porque lo llevaban para salvarle la vida. FACEBOOK

La avioneta ambulancia en la que viajaban junto con el piloto, copiloto, enfermero y un médico presentó, al parecer, una falla mecánica minutos después de despegar y se precipitó al suelo, provocando una fuerte explosión que dejó la aeronave en pedazos.

El único que no logró salir con vida fue el médico, Jorge Enrique Ecury Perdomo, quien quedó atrapado entre las latas retorcidas de la aeronave.



Los sobrevivientes, Belisario Niño, piloto; Kevin Rojas Guatame, copiloto; Cristian Andrés Ríos, enfermero, Elizabeth Fernández y su hijo Ender Contreras Fernández, se recuperan en las clínicas Pediátrica Simón Bolívar y Médicos Ltda. de Valledupar.



La aeronave tipo Cessna 421 Golden Eagle, con matrícula HK4983, partió desde el aeropuerto Alfonso López de la capital del Cesar con destino al aeropuerto Guaymaral Flaminio Suárez Camacho, un aeródromo secundario de Bogotá.



A los pocos minutos de despegar, sufrió una falla mecánica. Se tambaleó, empezó a perder altura y se precipitó a tierra, cerca del Parque Industrial de Valledupar.

La heroína del accidente



Avioneta se estrelló en el Cesar. Foto: Archivo particular

Elizabeth, de 40 años, oriunda de Venezuela, y residente en una invasión de San Juan del Cesar (La Guajira) desde hace seis años, fue una de las heroínas del accidente.



Con mucho esfuerzo y con ayuda del piloto, reventó una de las ventanas de la avioneta. Por allí, logró sacar al niño y lo arrastró lejos de la avioneta.



Luego, volvió a entrar y ayudó a otros de los heridos. Por último, intentó salvar al médico, que estaba atrapado entre las latas de la avioneta. Además, tenía puesto el cinturón, que no se podía soltar. El médico le suplicó angustiado que no lo dejara allí.

Elizabeth le agarró la mano, pero no pudo hacer nada. Una de las personas le advirtió que la avioneta estaba a punto de explotar.

“Es un milagro, Dios tiene muchos propósitos para este niño, muy valiente, porque lo llevaban para salvarle la vida. Jehová lo cubrió con sus alas y le envió ángeles del cielo. Todo el mundo se ha asombrado de que varios de ellos sobrevivieran en este accidente”, dijo Margaret, la prima del esposo de Elizabeth, quien vive en el barrio Panamá de Valledupar y fue la primera en enterarse del accidente.



Minutos después llegaron los bomberos, la policía y las ambulancias. Los rescataron y los llevaron a las clínicas Pediátrica y Médicos de Valledupar.



Elizabeth se encuentra en la sala de observación de urgencias y su hijo recibe atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Esta mañana las directivas de la EPS a al que pertenecen llamaron a sus familiares para remitirlos a Bogotá, pero la familia se abstuvo de viajar. Aún continúan impactados por el accidente aéreo.



Han perdido todos sus documentos y pertenencias en el siniestro. Pide ayuda a la comunidad, pues necesitan calzado, ropa y otros enseres.



Las personas que quiera solidarse con esta familia, pueden llamar a Margaret Contreras, prima del esposo de Elizabeth, al teléfono 3044393206.

Accidente de avioneta en Valledupar. Foto: X: @PilotodeCometas / Archivo particular

El pasado domingo, un grupo de funcionarios de la Aeronáutica Civil llegó al lugar donde se produjo el accidente aéreo para realizar la primera inspección. Su objetivo era recoger las evidencias necesarias para determinar qué provocó el siniestro. Según las hipótesis preliminares, la causa más probable sería una falla mecánica en la aeronave.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar