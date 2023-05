Tras el hallazgo de la avioneta que había desaparecido en el Guaviare el pasado 1 de mayo, la Aeronáutica Civil reveló la identidad del piloto que iba al mando de la aeronave Cessna C206 de matrícula HK 2803.



El hombre fue identificado como Hernando Murcia Morales y la última comunicación que se tuvo con él fue a 175 kilómetros al sur de San José del Guaviare, sobre el río Apaporis. En ella, el piloto manifestó daños en la avioneta.



(Contexto: Avioneta con siete ocupantes desaparece en ruta hacia San José del Guaviare).

Aunque se conoce poco de él, de acuerdo con sus redes sociales, Hernando Murcia Morales era un bogotano de 55 años que se había radicado en Villavicencio.



De hecho, en esta ciudad vivía junto a su esposa Olga Lucía Vizcaíno y sus dos hijas, la mayor de ellas con 19 años.

(Siga leyendo: Hallan tetero, pista sobre desaparición de avioneta en Guaviare: esto dicen autoridades).

El hombre trabajó como taxista, realizó su primer vuelo un avión ambulancia en 2021 y fue parte del personal de la aerolínea Aexpa en Pereira.



Su trabajo más reciente fue para la compañía Avianline Charter’s, la cual se encargó de entregarle la lamentable noticia a su esposa, quien le dijo a EL TIEMPO que era la “única información que tenía”.



“Como compañía nos sentimos abatidos, no es fácil recibir ni tener que dar este tipo de noticias, este dolor empaña a la compañía y a las familias. Estaremos acompañando a las familias brindando todo nuestro apoyo y solidaridad. Que Dios nos dé la fuerza para enfrentar la pérdida. Enviamos condolencias a todas las familias, lo sentimos de corazón”, señaló la entidad.

(Lea también: Avioneta accidentada: encontraron muertas a 3 personas en la selva, faltan los 4 niños).

Primo, Dios mío, mis mejores recuerdos siempre serán contigo FACEBOOK

TWITTER

Tras la pérdida, los familiares y amigos de Hernando Murcia Morales dejaron su más sentido pésame y le dedicaron unas conmovedoras palabras.



“Primo, Dios mío, mis mejores recuerdos siempre serán contigo desde que estuve en Bogotá pequeña en tu casa cuando me llevaba a elevar las cometas. Siempre tan humano, con sentido del humor alegre a todo le sacaba chiste. No lo puedo creer, que tristeza. No puede ser primito. Mis mejores recuerdos”, escribió Mariana Araque Morales, prima del fallecido.

(Además: Atención: estos son los pasajeros de la avioneta desaparecida en el Guaviare).

Así mismo, Samuel Perdomo, amigo del piloto, dijo: “Capi Hernando Murcia Morales, esta vez se te chispoteo muy fuerte. Nos dejas un gran vacío, gracias por tus enseñanzas y tu amistad. Fuiste un excelente amigo y gran profesional, siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos con esa alegría que contagiabas al contar tus chistes”.

De acuerdo con la información que se ha recibido del área de búsqueda, se han avistado los cuerpos de los tres adultos que estaban en la aeronave. La búsqueda continúa.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Trágico accidente en Boyacá: padre e hijo mueren tras chocar contra BMW

Grabó el momento en que la avioneta en que viajaba se estrelló en plena avenida

Familiares y amigos buscan a deportista paisa desaparecido en el cabo de la Vela