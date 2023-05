Don Fidencio Valencia habló de la desaparición de sus nietos, los cuatro menores que al parecer se encuentran con vida tras el accidente de una avioneta en selvas del Guaviare y Caquetá.



El hombre habló de un misterio que rodea la zona, de la competencia en encontrarlos y desmintió que los niños estuvieran en poder de una tribu indígena.

“No sabemos cómo están, pero sí tenemos la esperanza de que hay vida”, inició las declaraciones Fidencio Valencia en Blu Radio.



El indígena señaló que hasta el momento no tienen mayor información de los menores de edad y pidió un apoyo de corazón de las personas que los están buscando, pues dio indicios de que se estaría generando una competencia por quién encuentra primero a los menores.



“A nosotros no nos interesa saber quién los encontró primero, nosotros estamos necesitando un apoyo de corazón”, aseguró en Blu Radio.

Las huellas de los niños son frescas. Foto: Fuerzas militares

(Siga leyendo: Aerocivil recuperó los cuerpos de las tres personas que murieron en accidente aéreo).

El misterio de la zona

Se encuentran rastros frescos, pero caminan muy rápido. A los niños alguien los está cargando

TWITTER

Por otro lado, Fidencio Valencia señaló que los niños están en una zona de misterio y dio entender que estarían siendo cargados por una fuerza mayor.



“Nuestros paisanos nos llamaron y le dijeron a Fátima: ‘No sé eso, es muy raro allá en la zona, se encuentran rastros frescos, pero caminan muy rápido. A los niños alguien los está cargando’”, contó a Blu Radio.

(Lea también: ¿Dónde están los niños? Directora del ICBF dice que se desconoce el paradero).

Los niños tienen 13, 9, 4 años, y un bebé de 11 meses. Foto: Aeronáutica Civil

Los niños ya no son guiados por la niña, tiene que haber alguien guiando, pero no es ni indígena, nadie, es algo de esa región.

TWITTER

Y agregó: “Esa zona tiene misterio, es un misterio. Los niños ya no son guiados por la niña, tiene que haber alguien guiando, pero no es ni indígena, nadie, es algo de esa región. Por eso estoy pidiendo que allá los indígenas de esa región, en la parte tradicional, si conocen de un espíritu, si conocen el idioma, nos ayuden”.



Además, desmintió que los menores estén con una tribu indígena: “Los indígenas que están buscando a los niños le informaron a Fidencio que no habían encontrado a los niños y le señalaron que en caso de hallarlos, los primeros en saber sería la familia”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

