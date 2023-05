Por medio de un comunicado la empresa Avianline Charters's S.A.S, propietaria de la avioneta accidentada el pasado primero de mayo en la selva amazónica del Caquetá.



"Los habitantes de la zona manifiestan al piloto que los menores estaban siendo transportados en lancha río abajo y que todos estaban vivos, que aproximadamente sobre las 5:00 p.m. estarían llegando a la comunidad de Cachiporro", puntualiza el comunicado.



De la misma manera, la compañía puntualiza que al ser informados del hallazgo de los menores se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU):"En este momento no tenemos certeza de la información, puede no ser cierta, si dios permite y es verdad tenemos varios factores que pueden retrasar la llegada de los menores".



Las tormentas eléctricas pueden afectar los equipos de comunicación, de igual manera, la compañía asegura que "no se puede navegar por este río lloviendo porque tiene mucho palo y es peligroso para la embarcación".



La Fuerza Aérea continúa las misiones de búsqueda y rescate. Foto: Aeronáutica Civil

La empresa reitera que no hay información confirmada sobre el hallazgo de los menores, pero que esperarán novedades de las autoridades cuando baje la lluvia de la zona, "rogamos a Dios que pronto tengamos noticias, no importa la hora, solo queremos que sean positivas para informar a la familia.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS