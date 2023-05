Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro en el que informó que los cuatro niños indígenas que se encontraban desaparecidos tras el accidente de una avioneta en la selva están vivos, la familia de los menores está expectante de recibir nuevas noticias.



"Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país", dijo el mandatario.



En las últimas horas, fuentes de la Casa de Nariño señalaron que fue el Bienestar Familiar el que hizo el reporte al Presidente, aunque las Fuerzas Militares aún no tienen confirmación. Según el primer reporte que recibió Petro, acorde a esta versión, los niños estarían "bien de salud".



EL TIEMPO logró contactarse con Fátima, abuela de los niños, quien aseguró que hasta el momento las autoridades no se han comunicado con ellos: "No sabemos muy bien, nos dicen que los niños fueron encontrados por un campesino y un paisano", dijo.



Aunque Fátima perdió a su hija Magdalena Mucutuy en el accidente aéreo, mantiene la esperanza de que sus nietos vuelvan a su hogar, "Como su familia quiero que lleguen acá".



A 4 kilómetros de donde se encontró la aeronave, las Fuerzas Especiales encontraron cáscaras de Maracuyá consumidas hace alrededor de 3 días. Foto: Ejército Nacional

Fátima asegura que hasta el momento la información que conoce sobre el paradero de sus nietos ha sido dada por el presidente y los medios de comunicación, "estoy esperando a que se comuniquen", puntualizó.



Y es que Fátima ha sido clave en la búsqueda de los menores de edad, pues su voz resuena en la selva amazónica de la mano de la Fuerza Aérea con un conmovedor mensaje para sus cuatro nietos.



"“Les pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima, ustedes me entienden. Tienen que estar quietos. Los están buscando. Hija, le agradezco que esté quieta, parados. Escuchen el micrófono, estén parados, para que ellos los traigan. Si se sienten angustiados, solo mi Dios lo sabe”.

