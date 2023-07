“Fue muy rápido, los dos aviones se tocaron y mientras uno se vino a tierra el otro logró estabilizarse, el que cayó sobre la pista explotó muy fuerte, prendió en llamas y salió una humareda grandísima”.



Puede leer: Video del momento exacto en el que chocan y caen dos aviones en base Aérea de Apiay



Eso contó un oficial que estaba en la Base Aérea de Apíay, en Villavicencio, viendo las maniobras que adelantaban los cinco aviones T-27 Tucano del Comando Aéreo de Combate N0.2, en su preparación para la Feria Aeronáutica que se cumplirá en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), 12 al 16 de julio próximo.

Momento exacto en el que dos aeronaves colisionan mientras realizaban un entrenamiento en ejercicio en Villavicencio pic.twitter.com/L8Q6FOLns6 — Mely Múnera (@MelyMunera) July 1, 2023

El oficial pidió que no lo identificaran y que no podría dar más declaraciones porque estaba por llegar una comisión de Bogotá a investigar el siniestro aéreo que ocurrió a siete kilómetros del área urbana de Villavicencio, sobre la vía que conduce a Puerto López.



Lea también: Atención: Aviones de la Fuerza Aérea colisionaron durante vuelo en Villavicencio

​

El accidente se produjo a las 5:28 de la tarde, cuando el periodista José Antonio Cespedes se dirigía de la capital del Meta a su casa en la vereda La Llanerita, vecina de la Base Aérea de Apiay.



Cespedes asegura que desde temprano los aviones estaban haciendo maniobras, que son normales en ese sector, así como el fuerte ruido que se escucha cuando las naves surcan el cielo.



“En el momento que se tocan los dos aviones, que iban sobrevolando sobre la pista, yo iba manejando mi vehículo rumbo a mi casa y como había harto tráfico de vehículos no pude parquearme rápidamente para hacer el video, pero todo el mundo empezó a mirar para allá”, explicó.



Lea también: Este es el coronel que murió en trágico accidente de dos aviones de la Fuerza Aérea



Cuando cayó el avión se escuchó un ruido fuertísimo, se prendió una llamarada inmensa y de inmediato una humareda también grande salía del lugar.



A los pocos minutos llegaron los vehículos de bomberos de la Base Aérea de Apiay que atendieron la emergencia.



VILLAVICENCIO