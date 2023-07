Hay luto en la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, por la muerte del teniente coronel Mario Andrés Espinosa, quien fue el oficial que lamentablemente falleció en el accidente en el que dos aviones se estrellaron en el aire mientras hacían un entrenamiento en Villavicencio, Meta.



(En contexto: Video del momento exacto en el que chocan y caen dos aviones en base Aérea de Apiay).



El coronel Espinosa González fue un piloto destacado y estuvo al servicio del país durante 16 años. Fue licenciado en Lenguas Modernas, Administrador Aeronáutico e hizo una Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas.

Llevaba 16 años prestando servicio a la FAC Foto: Fac

El esfuerzo y la disciplina al final siempre van a dar fruto, sólo hay que ser paciente y esperar a que todo llegue a su debido momento".

En la institución lo reconocían por una frase particular: “El esfuerzo y la disciplina al final siempre van a dar fruto, sólo hay que ser paciente y esperar a que todo llegue a su debido momento”.



Su pasión siempre fue volar y convertirse en piloto lo cual lo logró en manejar el T37 y ser instructor del equipo T27 ‘Tucano’.



“Si mi padre fue 'maestro de maestros' yo quiero ser 'instructor de instructores", dijo en el 2020 el hoy coronel fallecido.



"El oficial no solo se destaca en la parte de instrucción y vuelo, en su tiempo libre disfruta de la fotografía y la escritura, motivo por el cual es colaborador de la Revista Taktika, Arte y Ciencia del Poder Aéreo, realizando en el año 2015 la Portada de la Edición No. 11; en el 2018, generó contenido para la Revista Aeronáutica de la Institución y realizó una investigación que resultó en la recopilación fotográfica de la historia del CACOM2, Unidad a la que pertenece actualmente", dice una nota de la FAC.

Le encantaba ser piloto Foto: Fac



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Nación.