Tras gestiones de las directivas de los hospitales del departamento y familiares de los pacientes que requerían traslado aéreo desde la isla de Providencia hacia San Andrés lograron trasladar en un helicóptero de la Armada a la señora Bertilda Guarín de Archbold, adulta mayor con hipertensión, fractura en brazo y tobillos.

Desde este domingo, Enith Archbold, hija de Miss Bertilda, buscaba la manera de que a su madre la trasladaran para el hospital de San Andrés, pero el avión que realiza ese servicio perteneciente al Grupo Aéreo del Caribe, contratado por las respectivas EPS, se encuentra averiado y en espera de un repuesto para volver a operar.



Leopoldo Kars, paciente delicado con enfermedad pulmonar y asistido con respiración artificial, quien aguardaba el mismo traslado desde el fin de semana, no pudo abordar el vuelo debido a la necesidad de asistencia médica permanente y la falta de espacio en el helicóptero.

Sus familiares y amigos continúan en vilo esperando el arreglo de la aeronave que le puede salvar la vida.



Miss Bertilda y don Leopoldo son dos de los muchos pacientes que después del huracán Iota han requerido traslado por vía aérea desde la isla de Providencia hacia San Andrés, con las graves dificultades de gestión que esto representa la mayoría de veces, con tan solo una aeronave y la falta de una embarcación medicalizada para pacientes que por su grado de complejidad no pueden abordar un vuelo.



Para Enith Archbold es inaudito que el proceso de reconstrucción de Providencia no empezara por el hospital y aunque este miércoles la Gerente del hospital de San Andrés, Maria Claudia Bracho, confirmó el inicio de los trabajos de demolición de la estructura que quedó en pie y el retiro de ciertos elementos, no hay un centro asistencial que cubra la demanda de atención médica hospitalaria con una población de 7.000 habitantes, incluidos los contratistas y el anuncio para el mes de abril de la reapertura del turismo.

Tampoco se ha efectuado el anunciado traslado del hospital de campaña al 'Spa', como había resuelto la Gerencia de la Reconstrucción.



Entre tanto, Providencia y Santa Catalina, reciben –tras el receso de fin de año– nuevamente la oleada de contratistas de la reconstrucción, quienes han sido también protagonistas de sucesos que comprometieron sus vidas y salud, como accidentes, riñas, enfermedades crónicas, nacimientos e incremento de los casos de covid.



Habitantes de Providencia continúan a la espera de la reparación de la aeronave que les permita trasladar a sus familiares y amigos ante cualquier emergencia.

EL ISLEÑO

