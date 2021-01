Avanza proceso de revocatoria contra alcalde de Armenia

Luego de que el comité promotor de la revocatoria del mandato del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, inscribió la iniciativa, la Registraduría Nacional anunció que aceptó la inscripción de este mecanismo de participación.

Según el procedimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la inscripción se realizará una audiencia pública en los próximos 15 días y allí comparecerán el alcalde Ríos y los líderes de la iniciativa, quienes explicarán las razones de esta revocatoria.



De encontrar incumplimiento del plan de gobierno, iniciará la recolección de unas 9.900 firmas (el 30 por ciento de los votos que recibió el alcalde). Si se recoge esta cantidad de firmas y son válidas, se harían votaciones para determinar si se revoca o no el actual mandato.



Jorge Rúa, miembro del comité integrado por nueve personas y denominado ‘Armenia se respeta carajo’ dijo que “el descontento de la ciudadanía queda muy claro en el nombre. Es un malestar generalizado y decidimos empezar este proceso de revocatoria, es un mensaje contundente, es el momento de parar los malos gobiernos que hemos tenido”.



Por su parte el mandatario señaló que es respetuoso de estas iniciativas ciudadanas. “Están en todo su derecho de interponer acciones de participación si no están de acuerdo con nuestro mandato, pero igualmente estoy muy tranquilo”.



Diferentes sectores políticos, gremiales, económicos y empresariales de la ciudad se han pronunciado frente al proceso de revocatoria y han expresado su preocupación por el posible desgaste que estas iniciativas pueden generar.



A través de un comunicado a la opinión pública, los diputados del Quindío y concejales de Armenia adscritos al Partido Liberal manifestaron que no apoyan esta actividad que busca la revocatoria del mandato de Ríos Morales. “Por el contrario, ratificamos nuestro apoyo y respaldo”.

