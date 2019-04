En diciembre entregarán 10 kilómetros de doble calzada de vía al Llano

Diez de los 23 kilómetros que en línea recta tiene la construcción de la doble calzada de la vía al Llano, en el tramo entre Chirajara y Villavicencio, serán entregados antes de finalizar el presente año.

El anuncio lo hizo el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, durante la visita que adelantó este lunes a las obras de la carrera que une a Villavicencio con Bogotá, en compañía del vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Carlos García, y de los miembros de la Veeduría Ciudadana, integrada por los gremios de la producción y autoridades del Meta.



El proyecto vial de cuarta generación lo adelanta la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) con una inversión de 1,97 billones de pesos, que incluye la construcción de siete túneles y 21 puentes. cuyas obras deben concluir el 15 de marzo del año 2022.



El vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Carlos García, reveló que en desarrollo de los estudios y diseños del nuevo puente de Chirajara se determinó hacer un reforzamiento de la cimentación existente y por ello el concesionaron solicitó seis semanas más para hacer estudios y diseños.



Con esa nueva decisión, la obra comenzará en julio próximo y la construcción, que está programada para adelantarse en 22 meses, concluirá en abril de 2021 y permitirán la entrada en operación de seis kilómetros más de doble calzada, entre el túnel de Mesa Grande y el puente de Chirajara, en Guayabetal (Cundinamarca).

El viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez. explica a la distancia como se hacen los trabajos de estabilización de la montaña en el kilómetro 64+200. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

El viceministro Gutiérrez señaló que el gobierno viene cumpliendo con los compromisos adquiridos para garantizar la movilidad de la vía en condiciones seguras y por ello se están adelantando obras por 85.700 millones de pesos.



En 40 puntos entre el kilómetro el cero, en Bogotá, y el 24, en Cáqueza, se invierten 60.000 millones de pesos; en los dos puntos críticos, kilómetros 46 y 64+200, se destinan 6.000 millones, y en la antigua vía, entre Pipiral y Villavicencio, en los sectores de La Caridad, Servitá y La Coloradita se invierten los restantes 19.700 millones de pesos.



En el kilómetro 46 se hicieron las obras de estabilización del talud con concreto lanzado y se están haciendo perforaciones para instalar unos pernos que amarren las rocas a la montaña. Ante el avance de estos trabajos desde el pasado viernes se autorizó el paso de vehículos en ese sector en un tramo de cinco kilómetros.



En el kilómetro 64+200 se adelantan las obras desde la parte alta de la montaña. Ya se han construido siete de ocho terrazas, cada una de cien metros, seis están recubiertas con la membrana verde. Y una vez concluya la construcción de las terrazas en la parte de abajo se van a construir un par de muros para evitar la afectación sobre la calzada de la vía.



Con las obras que se han adelantado en el kilómetro 64+200 y que terminarán en junio próximo “ya no está cayendo roca sobre la calzada, solamente lodo cuando llueve muy fuerte y eso nos demuestra que podemos transitar en unas condiciones más seguras”, aseguró el viceministro Gutiérrez. Además, recordó que el año pasado los cierres en la vía era de varios días y ahora son de horas.

El Viceministro de Infraestructura dijo que en dos semanas el Invías debe abrir la licitación por 30.000 millones de pesos para prolongar los túneles falsos en los dos sitios críticos, cuyas obras tardarán en ejecutarse un año y serán las definitivas para evitar los deslizamientos en estos dos sitios.



Gutiérrez reconoció que hay otros dos lugares donde se vienen presentando problemas. Uno es en el kilómetro 58 donde el lunes en la madrugada cayeron rocas sobre la calzada porque construyeron un galpón de pollos en la parte alta de la montaña y el manejo del agua no es el adecuado. Por ello le pidió a las autoridades ambientales que ayuden a protejan la vía y no permitan el inadecuado manejo de aguas.



Y el puente de la quebrada Estaqueca se debilitó en uno de sus costados por la temporada invernal en el mes de agosto pasado, por esa razón en ese sector sólo se habilitó medio carril, dijo el vicepresidente de la ANI, y se está trabajando en los estudios y diseños para hacer el reforzamiento de la estructura.



La directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia (Asorinoquia), que hace parte de la Veeduría Ciudadana de la vía al Llano, expresó que para los llaneros es muy satisfactorio los avances que ha tenido el Ministerio, la ANI y la concesión en la vía en los dos sitios críticos de la carretera.



Las obras no las ven los usuarios cuando pasan por la vía, dijo, porque los trabajos están en la parte alta de la montaña, pero "eso le da a uno seguridad para decirle a los turistas que la vía está cada vez más segura, además porque está monitoreada en forma permanente".



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1