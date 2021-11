Dramáticos relatos de venezolanas sobrevivientes de la tragedia de Nariño

Gabriela es una de las siete ciudadanas venezolanas que murió en la tragedia registrada en el municipio nariñense de Mallama esa madrugada del pasado martes. En la víspera no había aceptado un viaje a Pasto porque no contaba con dinero en su bolsillo. Hoy su suerte sería muy distinta.



Su más entrañable amiga Luisa Fernanda Urbano tiene sentimientos encontrados, porque aunque se salvó de morir ya que el lunes había viajado a la capital de Nariño para adelantar una gestión personal, ahora también lamenta la temprana muerte de su compatriota en la terrible tragedia que deja la naturaleza.

“Si yo hubiera estado allí, no estuviera hoy contando sobre cómo era ella en vida y lo buena persona que fue conmigo”, admite con tristeza y resignación Luisa Fernanda.



“Yo tuve que salir a hacer una vuelta, yo le dije que me acompañara pero ella no quiso”, y con lágrimas en sus ojos agrega que “yo pensaba salir el martes, ella me dijo yo no tengo plata, le dije acompáñame pero me dijo que no, ella quería ir conmigo pero no sé qué pasó”.



Marbelys del Valle Torres de nacionalidad venezolana también fue sepultada por la avalancha ocurrida en la pequeña vereda de San Miguel.



El testimonio de Johana González su amiga de aventura en Colombia es muy triste y desgarrador.



Cuenta que habían salido de Caracas, en Venezuela, hace más de tres años “porque no aguantamos allá la situación del país y decidimos venir a Nariño en busca de un futuro mejor y para ayudarles a nuestras familias”.



Recuerda con nostalgia que “siempre habíamos estado juntas en las buenas y en las malas”, y además que habían conseguido trabajo en un restaurante cercano ubicado en la vía que de Pasto conduce a Tumaco.



“Yo compartía la habitación donde vivíamos con ella, era una excelente persona y buena amiga”, indica y agrega que “la familia de ella está muy destrozada, era mamá y deja un niño de 3 años”.



Mientras el drama en esa zona del pie de monte costero de Nariño continúa, en la tarde de este miércoles estuvo en el lugar de la emergencia el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien recalcó a los afligidos pobladores que “es una tragedia que se presentó por situaciones de la naturaleza, pero aquí estamos como Gobierno Nacional y ponemos a disposición toda la capacidad del Estado para apoyar esta situación”.



El funcionario dijo “que desde el primer momento la Unidad de Gestión del Riesgo en coordinación con el Sistema de Gestión del Riesgo departamental y municipal y los Bomberos han venido atendiendo esta emergencia”.



Igualmente aseguró que el balance parcial hasta hoy es de 14 personas fallecidas cuyos cuerpos ya fueron recuperados por los organismos de socorro, de las cuales 10 son mujeres y las 4 restantes son hombres.



Igualmente informó que entre las víctimas mortales hay 7 mujeres venezolanas y sostuvo que continúa la búsqueda de otras 4 personas que aún están desaparecidas.



Sobre la situación que viven las familias que perdieron sus viviendas con la avalancha y las que se encuentran en alto riesgo, Palacios dijo que fue activado el registro único de damnificados con el objeto de brindar la ayuda a esa población.



La vía al mar que hoy tuvo tráfico por un solo carril, mañana será habilitada en sus dos carriles.

