Seis venezolanas, entre los muertos por tragedia en Nariño

Entre los 14 muertos que hasta el momento deja la avalancha registrada hace más de 24 horas en el municipio de Mallama, en Nariño, las autoridades confirmaron que hay 6 mujeres de nacionalidad venezolana.



“Hay seis venezolanas entre los muertos, se presume que hay más personas porque el total de desaparecidos es de 20, hay diez heridos de los cuales siete ya fueron dados de alta”, indicó el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, quien ayer visitó el lugar de la tragedia en la vereda San Miguel con el fin de solidarizarse con las familias de las víctimas.

“Vamos a acompañar a las migrantes venezolanas que fallecieron aquí para su reconocimiento y su identificación, vamos a coordinar con Migración Colombia y la Fiscalía para avanzar en los trámites legales y que sus cuerpos puedan llegar a sus sitios de origen lo más pronto posible”, precisó.



Los ocho restantes cuerpos que los organismos de socorro han logrado evacuar corresponden a 6 mujeres y 2 hombres colombianos



“Solicitamos a la comunidad no utilizar la vía durante la noche”, fue la solicitud que hizo toda vez que la carretera que de Pasto conduce a Tumaco solo fue habilitada por un solo carril en la madrugada de hoy.



“Las personas aledañas a esta zona van a ser evacuadas porque todo indica que las lluvias van a continuar y este sitio es bastante inestable”, recalcó el mandatario seccional, quien agregó que esta es una medida que se toma por precaución y para proteger a los pobladores de la región.



Los lugareños afirman que las venezolanas llegaron hace algunos meses a trabajar en las labores del campo y estaban laborando como empleadas domésticas.



Según el director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Jader Gaviria, se coordina con los organismos de socorro la entrega de ayuda humanitaria y de subsidios de arrendamiento a las familias que resultaron damnificadas por la tragedia.



También anunció la llegada hoy al lugar del director nacional de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, a quien se le van a exponer todas las necesidades que se han identificado tras el registro de la avalancha y porque hay varias viviendas que se encuentran en alto riesgo.



“Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad de esta zona de Mallama y también a las autoridades de los municipios de Ricaurte y Barbacoas a detectar los puntos críticos y a realizar la evacuación de las viviendas”, sostuvo el funcionario.



Por su parte el director de la Unidad de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Juan Alberto Libreros, dijo que la emergencia está siendo atendida por todo el personal de la seccional de Tránsito y Transporte de Nariño “hemos puesto a disposición el grupo de criminalística, estamos aquí con cerca de cien hombres atendiendo esta grave emergencia”.

