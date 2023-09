La tranquilidad que se vive en el municipio de Córdoba, Quindío, es noticia pues esta localidad acabó de alcanzar una cifra récord en el país. Este poblado lleva 6 años sin registrar homicidios, según lo reveló su alcalde Jhon Jairo Pacheco.

El pasado 7 de septiembre se cumplieron 6 años luego de que en 2017 se presentara el último asesinato del que se tiene registro en este municipio de 6.000 habitantes.



Este último caso fue un homicidio que se presentó en una finca en el predio denominado La Bulgaria. En medio de un hurto a la propiedad, los delincuentes le dispararon al vigilante y falleció por las heridas causadas.

“El récord que tenemos es gracias a Dios. En Córdoba hemos sido muy bendecidos después de tener tanta violencia con los grupos armados como la tuvimos en el pasado”, dijo Pacheco.



Añadió que además de esto, las autoridades “han venido haciendo parte de estos procesos, han apoyado mucho las actividades y se ha podido socializar con la comunidad el tema de convivencia”.



El mandatario dijo que, aunque la localidad no es ajena a las riñas por microtráfico o por intolerancia “no hemos llegado a extremos. En general es un municipio tranquilo y las autoridades estamos muy atentas. La policía hace recorridos por todos los sectores, barrios y veredas y cuando hay inconvenientes acuden al llamado de inmediato”.

Cabe mencionar que hay un caso del 2021 que está en investigación por la Fiscalía, ya que una mujer halló los restos de un cuerpo en predios de la finca San Diego, en Córdoba.



“La Fiscalía aún no nos ha dado respuesta y fue un caso de hace 2 años. No se ha podido esclarecer qué pasó. Encontraron los restos de un joven en un guadual, pero la Fiscalía no ha esclarecido si fue un homicidio o accidente o qué pudo pasar”, dijo Pacheco.

