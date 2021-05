Neiva, la ciudad que se cansó de los cierres por la pandemia

Las autoridades de Neiva, Huila, ciudad duramente afectada por el paro y la pandemia, donde incluso el año pasado el índice de desempleo se elevó a un histórico 40 por ciento debido a la parálisis de miles de empresas, pidió que su economía no sea cerrada nuevamente con las medidas restrictivas que se imparten desde el gobierno central para frenar la propagación del covid-19.

“Hoy amanecimos con una ocupación de camas UCI del 78 por ciento, y si el número de pacientes aumenta tendríamos que adoptar restricciones a nivel social y comercial que terminarían por afectar la economía local la cual, con la crisis del paro nacional, se ha visto aún más perjudicada”, señala una comunicación enviada por el alcalde de Neiva, Gorky Múñoz Calderón, al presidente Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz.



La preocupación crece debido a que, medidas como el toque de queda, pico y cédula y hasta confinamiento que se aplicaron el año pasado, terminarán por impactar negativamente a una ciudad donde la economía depende, en un 90 por ciento, del comercio y los servicios.



(Le puede interesar: Indígenas de Caldas retornarán a sus resguardos y desbloquearán vías)



“Las nuevas restricciones afectarían fuertemente nuestra economía, por demás resentida, que lleva un año intentando sobreponerse al impacto del confinamiento que golpeó el empleo en el 2020”, dijo Muñoz Calderón.



Neiva ha tenido buenos gestos en salud pues las clínicas y hospitales han sido receptoras de pacientes Covid-19 de otros departamentos que se quedaron sin camas UCI disponibles, “pero ser solidarios nos tiene en una encrucijada ya que, aunque se han salvado vidas, los pacientes recibidos de otras ciudades dispararon los niveles internos de ocupación en camas UCI”.



Al revisar esa situación se detectó que, del 78 por ciento de ocupación de camas UCI que hay en la ciudad, un 14,6 por ciento pertenece a pacientes recibidos de otros departamentos y lo que las autoridades reclaman es que este último porcentaje no se le sume al real de la ciudad con lo que, por ahora, no habría necesidad de acudir a ningún tipo de restricciones.



Las autoridades reclaman del gobierno nacional mayor consideración del porcentaje de ocupación de camas UCI para que la economía local no se vea afectada con medidas tan severas como el confinamiento de la población.



(Además: Descubrieron bus que transportaba a 52 migrantes ilegales en Antioquia)



La comunicación dirigida al Presidente Duque aclara que Neiva seguirá presta a recibir pacientes de otros departamentos “siempre y cuando contemos con el apoyo de la Nación para contrarrestar los efectos que las medidas restrictivas puedan acarrear en la economía”.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

HUILA